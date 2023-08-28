Книга рекордів Гіннеса показала найстрибучішого домашнього кота у світі (відео)

Кіт Кет уже в шість місяців показав дивовижну здатність до дресури. Сьогодні він знає і виконує близько двох десятків команд.

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Кіт Кіт Кет із Міссурі, якому вже 13 років, став світовим рекордсменом. Він встановив новий світовий рекорд за кількістю стрибків кішки за одну хвилину, стрибнувши через скакалку дев'ять разів за 60 секунд, повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

У встановленні рекорду тварині допомагала її власниця та тренерка в одній особі Тріша Сейфрід. Жінка обожнює свого кота й каже, що він — "ангел, посланий згори", у якого "золоте серце".

"Ми хотіли, щоб його запам'ятали як дивовижного кота, яким він є. А ще ми дуже раді і пишаємося тим, що стали частиною цього проєкту Книги рекордів Гіннеса. Це честь усього життя", — заявила американка.

У Тріші є своє агентство з пошуку талановитих тварин. Вона багато років професійно тренує тварин і вміє знайти підхід до кожного з вихованців.

Що стосується Кіт Кета, то його Сейфрід знайшла в сараї, коли йому було не більше місяця. Він жив там зі своєю матір'ю, братами та сестрами. Малюк виявився напрочуд талановитим і здатним до навчання.

"До шести місяців Кіт Кет стрибав на скакалці перед величезними натовпами людей на фермі, допомагаючи розвіяти міфи про те, що кішок неможливо дресирувати", — розповіла Тріша.

Крім стрибків зі скакалкою, Кіт Кет може виконувати близько двох десятків інших трюків, зокрема давати п'ять, махати лапками, крутитися, нявкати за командою, підходити до позначки і торкатися лапою.

"Стрибки через скакалку, безумовно, його найбільш вражаючий трюк, однак, через його вік ми зводимо його стрибки до мінімуму. Я б сказала, що його улюблений трюк зараз — "дай п'ять", він любить давати п'ять усім фанатам", — зізналася Сейфрід.

Раніше Фокус писав, як знайти спільну мову з кішкою.