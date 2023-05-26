Як порозумітися з кішкою: вчені радять використовувати двоє ефективних хитрощів

Нове дослідження підтверджує, що, виконуючи лише дві найпростіші дії, ми можемо спілкуватися не лише зі своїми вихованцями, але й із іншими кішками.

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Тисячоліттями люди живуть пліч-о-пліч із кішками, але розгадати їхні звички, а часом і просто порозумітися буває не так уже й просто. У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб знайти ефективний спосіб спілкуватися з нашими улюбленцями, пише Science Alert.

Учені відзначають, попри те, що кішки отримали репутацію дуже відчужених і норовливих тварин, існує ймовірність, що ви не можете порозумітися з вашим улюбленцем, тому що просто не вмієте говорити їхньою мовою.

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За словами співавторки дослідження, психологині з Університету Сассекса Карен Маккомб, одним із найефективніших способів спілкування є усмішка. Однак не варто шкірити зуби на свого улюбленця, насправді йдеться про котячу посмішку: вам слід звузити очі й повільно кліпати. Тепер дослідники вважають, що ми можемо копіювати цю котячу посмішку, щоб показати тваринам, що ми налаштовані доброзичливо та відкриті до спілкування.

Під час дослідження вчені провели два експерименти. У першому з них взяли участь 21 кіт із власниками. Дослідники спостерігали за реципієнтами в затишній домашній обстановці, де власників попросили сісти на відстані близько 1 метра від улюбленців і повільно кліпати очима. У цей момент камери записували як вираз обличчя кішки, так і власника. Далі відео порівняли з тим, як кішки кліпають без власників.

Результати свідчать про те, що кішки з більшою ймовірністю починають кліпати очима своїм власникам після того, як вони починають робити те ж саме.

У другому експерименті взяли участь 24 кішки, проте цього разу їм кліпали очима не власники, а незнайомі люди. Однак люди в цьому експерименті не лише кліпали очима, а й витягували руку в бік котів. Результати дослідження показали, що тварини з більшою ймовірністю наближалися до руки тієї людини, яка кліпала очима.

За словами Маккомб, це дослідження є першим у своїй галузі, яке зосереджене на вивченні того, як люди й коти можуть порозумітися. Дослідники також зазначають, що попри репутацію, яку кішки заробляли тисячоліттями, нові дослідження все частіше доводять, що наші улюбленці насправді набагато краще ладнають із нами, ніж передбачалося раніше.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чи пускають гази кішки.