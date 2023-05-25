Принцеси тваринного світу: вчені з'ясували, чи пускають гази кішки

Про метеоризм у собак відомо давно і багато, проте, що ми знаємо про життя і здатність випускати сморід у наших котів?

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Люди роблять це, собаки теж роблять це, а золотоочки взагалі роблять це з таким ефектом, що лише звуком здатні знищити відразу шестеро термітів. Але чи всі тварини здатні виділяти смердючі гази таким чином? У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, чи здатні пускати вітри наші коти, пише IFLScience.

Коротка відповідь: так, кішки цілком здатні зіпсувати повітря. Проте, їхня дієта і травлення припускають, що ми набагато рідше можемо це помітити у порівнянні, наприклад, із собачим метеоризмом.

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Річ у тому, що дієта кішок переважно складається з м'ясної їжі з високим вмістом білка, оскільки вони є облігатними м'ясоїдними тваринами. Це означає, що спроба розбавити їх дієту овочами та вуглеводами насправді може призвести до серйозних захворювань.

Подібна білкова дієта насправді і є однією з причин, через яку деякі кішки, схоже, не дуже часто пускають гази або не роблять цього зовсім. Це також обумовлено тим, що одним з основних тригерів газоутворення для людей та інших тварин є продукти, які кішки просто не стали б їсти. Наприклад, йдеться про білокачанну та цвітну капусту, броколі, проростки та салати, які надзвичайно корисні для нашого травлення, проте можуть призвести до метеоризму. В основному це пов'язано з тим, що ці продукти надзвичайно багаті на клітковину, що ускладнює їх розщеплення нашою травною системою.

Подібні продукти безумовно приносять користь нашому травленню і сприяють здоровому випорожненню, проте також і живлять бактерії, що становлять наш кишковий мікробіом. По суті вони ферментують вуглеводи у кишківнику, створивши газ, який може накопичуватися та випаровуватися у вигляді пускання газів.

Однак таке накопичення буде менш ймовірним у кішок, які не мають слабкості до звичайних газоподібних збудників. Але легкий метеоризм все ж цілком нормальний і для цих наших улюбленців. Як правило, пускання газів у котів буде значно меншим обсягом і менш смердючим.

Водночас дослідники зазначають, що метеоризм у котів може бути наслідком синдрому роздратованого кишківника або накопичення бактерій. В результаті у тварин можуть накопичуватися гази, але в такому разі вчені радять показати улюбленця ветеринару. Якщо ж метеоризм у кішок супроводжується серйознішими симптомами, наприклад, діареєю та кровотечею, тварину слід негайно показати ветеринару.

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