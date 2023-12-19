Чоловік викинув 16-річну собачку на смітник: вона вижила і "прийшла" з поліцією (фото)

За інформацією правоохоронців, Ентоні Беллман сказав своїм родичам, що відвезе ши-тцу до місцевого притулку.

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55-річний Ентоні Беллман з Флориди, що у США, замотав свою собачку Ксилу в чорний пакет і викинув у контейнер для сміття. Тваринка чудом вижила і невдовзі завдяки вшитому мікрочипу та вебкамерам "вказала" місцевому шерифу на свого непорядного хазяїна. Про цю неймовірну історію розповіло видання New York Post.

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У четвер, 14 грудня, Ентоні зупинив свій автомобіль біля магазину Family Dollar у місті Ліхай-Ейкрес, дістав 16-річну ши-тцу Ксилу, зав’язану в пакет для сміття, й з великої відстані жбурнув у контейнер. Це потрапило на камери відеоспостереження, встановлені на будівлі поруч.

"Жодна жива істота не заслуговує на те, щоб її викидали як сміття. Мене нудить, коли я це бачу", – сказав розлючений шериф округу Лі Кармін Марчено на пресбрифінгу в понеділок, 18 грудня.

За інформацією поліції, Беллман сказав своїм родичам, що відвезе Ксилу до місцевого притулку Humane society.

Офіс шерифа відстежив правопорушення за допомогою мікрочипа, імплантованого в собачку. Уже через дві години після порятунку ши-тцу правоохоронці стояли на порозі її дому в Ліхай-Ейкрес. Власник будинку зустрів "гостей" у тому самому одязі, що й на записі із вебкамер.

Шериф Лі Кармін Марчено на пресбрифінгу Фото: Lee County Sheriff's Office

Беллману висунули обвинувачення у жорстокому поводженні з тваринами при обтяжувальних обставинах. Окрім того, його буде внесено до реєстру місцевих живодерів.

Повідомляється, що раніше Ентоні уже притягався до відповідальності за водіння у нетверезому стані в Огайо, але тоді його відпустили під заставу.

Що стосується долі Ксили, то вона жива і здорова. Чекає у притулку на нових власників.

55-річний Ентоні раніше уже мав проблеми із законом Фото: Lee County Sheriff's Office 55-річний Ентоні раніше уже мав проблеми із законом Фото: Lee County Sheriff's Office

Нагадаємо, раніше Фокус писав про лабрадора з кличкою Дейзі, яка допомогла 59-річній британці Клер Гест із Мілтон-Кінза виявити смертельну хворобу та вчасно почати лікування. У місці, куди собака водив носом, жінка намацала ґулю.

Також ми розповідали, чому собаки зазвичай не розуміють, на що вказує їм людина. Нове дослідження, опубліковане в журналі Ethology, показує, що "розумні" собаки стійкіші у вивченні того, де перебуває той чи інший об'єкт.