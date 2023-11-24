Чому собаки зазвичай не розуміють, на що вказує їм людина: учені знайшли відповідь

Нове дослідження показує, що "розумні" собаки є більш стійкими у вивченні того, де знаходиться той чи інший об'єкт.

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Як показує дослідження, опубліковане в журналі Ethology, деякі "розумніші" собаки можуть краще усвідомити, де знаходиться об'єкт у просторі. Вивчаючи, як феномен під назвою просторове зміщення може відображати те, що бачать собаки, вчені показують, що ці тварини обробляють інформацію так само, як люди, пише Popular Science.

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Просторовим зміщенням називають процес опрацювання мозком інформації, пов'язаної з простором, місцем розташування або відстанню, коли цю інформацію можна застосувати до того чи іншого об'єкта.

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Якщо батьки вказують маленьким дітям на будь-який об'єкт, то малюки зазвичай зосереджують свою увагу на ньому. Але собаки зазвичай сприймають такий жест рукою як сигнал до того, що потрібно подивитися в певному напрямку. Це не пов'язано із зором собаки, а пов'язано з тим, як домашня тварина обробляє отриману інформацію та інтерпретує цей жест рукою. Вчені вважають, що параметри простору навколо собак для них важливіші, ніж конкретні близькі об'єкти.

Вчені змогли зрозуміти, як деякі собаки можуть долати просторовий зсув під час вирішення складних завдань. В експерименті, в якому брали участь 82 собаки різних порід і розмірів, тваринам належало виконати два завдання.

Під час першого завдання їм потрібно було визначити, на який бік від тарілки кластимуть їжу. Таким чином вчені хотіли навчити собак визначати місце, коли їм доведеться знайти ласощі.

У другому завданні вчені використовували білу круглу тарілку і чорну квадратну тарілку. Обидві тарілки завжди ставили посередині, і собакам давали їжу тільки в одній тарілці. Тобто собаки мали навчитися визначати колір і форму об'єкта з їжею.

Обидва експерименти допомогли визначити, що легше можуть запам'ятати собаки: місце розташування об'єкта чи його фізичні властивості.

Вивчаючи, як феномен під назвою просторове зміщення може відображати те, що бачать собаки, вчені показують, що ці тварини обробляють інформацію так само, як люди Фото: ScienceAlert

Учені з'ясували, що собаки вчилися швидше, коли їжу клали праворуч або ліворуч від тарілки, а не на ній. Собакам було важче запам'ятати, чи знаходиться їжа на білій круглій тарілці або на чорній квадратній тарілці. Тобто собаки краще розуміли місце розташування об'єкта, а не його колір або форму.

Потім дослідники перейшли до складнішого завдання. Потрібно було перевірити, чи зберегли собаки інформацію про те, де розміщувалася їжа. Якщо собака раніше знаходив їжу з одного боку тарілки, то її перекладали на інший бік, якщо тварина бачила їжу на білій тарілці, то її переміщали на чорну.

За словами вчених, зорові здібності собак різних порід відрізняються, що побічно пов'язано з формою їхньої голови. Собаки з меншою головою мають схожий на людський зір. При цьому цей зір більш гострий і сфокусований.

Автори дослідження виявили, що просторове зміщення менше у собак, які краще бачать дрібніші деталі. У людських дітей просторове зміщення зменшується з ростом інтелекту, і можливо це вірно і для деяких "розумніших собак".

Собаки, які володіють чимось схожим на наш інтелект продемонстрували здатність виконувати більш складні завдання. За словами вчених, результати показують, що просторовий зсув у собак пов'язаний з їхнім способом мислення, а не тільки зі сприйняттям візуальної інформації. Також виявилося, що "розумніші" собаки є більш стійкими у вивченні того, де знаходиться той чи інший об'єкт.

Як уже писав Фокус, вчені розповіли, навіщо деякі собаки намагаються схопити свій хвіст зубами. Виявляється, то іноді потрібно звернути на це свою увагу, адже така поведінка може виявитися ознакою проблем зі здоров'ям у домашніх улюбленців.