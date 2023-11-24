Почему собаки обычно не понимают, на что указывает им человек: ученые нашли ответ

Новое исследование показывает, что "умные" собаки являются более устойчивыми в изучении того, где находится тот или иной объект.

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Как показывает исследование, опубликованное в журнале Ethology, некоторые "более умные" собаки могут лучше осознать, где находится объект в пространстве. Изучая, как феномен под названием пространственное смещение может отражать то, что видят собаки, ученые показывают, что эти животные обрабатывают информацию так же, как люди, пишет Popular Science.

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Пространственным смещением называют процесс обработки мозгом информации, связанной с пространством, местоположением или расстоянием, когда эту информацию можно применить к тому или иному объекту.

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Если родители указывают маленьким детям на любой объект, то малыши обычно сосредотачивают свое внимание на нем. Но собаки обычно воспринимают такой жест рукой как сигнал к тому, что нужно посмотреть в определенном направлении. Это не связано со зрением собаки, а связано с тем, как домашнее животное обрабатывает полученную информацию и интерпретирует этот жест рукой. Ученые считают, что параметры пространства вокруг собак для них более важны, чем конкретные близкие объекты.

Ученые смогли понять, как некоторые собаки могут преодолевать пространственное смещение во время решения сложных заданий. В эксперименте, в котором принимали участие 82 собаки разных пород и размеров, животным предстояло выполнить два задания.

Во время первого задания им нужно было определить на какую сторону от тарелки будут класть еду. Таким образом ученые хотели научить собак определять место, когда им придется найти лакомство.

Во втором задании ученые использовали белую круглую тарелку и черную квадратную тарелку. Обе тарелки всегда ставили посередине, и собакам давали еду только в одной тарелке. То есть собаки должны были научиться определять цвет и форму объекта с едой.

Оба эксперимента помогли определить, что легче могут запомнить собаки: местоположение объекта или его физические свойства.

Изучая, как феномен под названием пространственное смещение может отражать то, что видят собаки, ученые показывают, что эти животные обрабатывают информацию так же, как люди Фото: ScienceAlert

Ученые выяснили, что собаки учились быстрее, когда еду клали справа или слева от тарелки, а не на ней. Собакам было труднее запомнить, находится ли еда на белой круглой тарелке или на черной квадратной тарелке. То есть собаки лучше понимали местоположение объекта, а не его цвет или форму.

Затем исследователи перешли к более сложному заданию. Нужно было проверить, сохранили ли собаки информацию о том, где размещалась еда. Если собака раньше находила еду с одной строну тарелки, то ее перекладывали на другую сторону, если животное видело еду на белой тарелке, то ее перемещали на черную.

По словам ученых, зрительные способности собак разных пород отличаются, что косвенно связано с формой их головы. Собаки с меньшей головой имеют похожее на человеческое зрение. При этом это зрение более острое и сфокусированное.

Авторы исследования обнаружили, что пространственное смещение меньше у собак, которые лучше видят более мелкие детали. У человеческих детей пространственное смещение уменьшается с ростом интеллекта, и возможно это верно и для некоторых "более умных собак".

Собаки, которые обладают чем-то похожим на наш интеллект продемонстрировали способность выполнять более сложные задания. По словам ученых, результаты показывают, что пространственное смещение у собак связано с их образом мышления, а не только с восприятием визуальной информации. Также оказалось, что "более умные" собаки являются более устойчивыми в изучении того, где находится тот или иной объект.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, зачем некоторые собаки пытаются схватить свой хвост зубами. Оказывается, то иногда нужно обратить на это свое внимание, ведь такое поведение может оказаться признаком проблем со здоровьем у домашних любимцев.