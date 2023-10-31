Пушистые врачи: ученые выяснили, что собакотерапия эффективна и для мужчин

В ходе исследования ученые выяснили, что экономически эффективный и, прямо говоря, милый метод снятия стресса в виде терапии с животным одинаково эффективно действует на всех, вне зависимости от пола.

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Программы собакотерапии — это особые процедуры, которые способствуют улучшению социального и эмоционального состояния. Исторически сложилось так, что в их исследованиях участвовало больше женщин. Однако в недавнем исследовании, проведенном под руководством доктора Джона-Тайлера Бинфета, была поставлена задача наконец-то выявить гендерные различия в пользе собакотерапии, пишет ScienceDaily.

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В ходе исследования, которое, как отмечает доктор Джон-Тайлер Бинфет, возможно, является первым подобным исследованием в области кинологической терапии, он стремился определить, одинаково ли эффективны кинологические вмешательства для представителей разных полов. Для этого студенты выбирали свою гендерную когорту, а затем посещали сеансы терапии в зависимости от наличия свободных мест. До и после сеансов они предоставляли данные о своем самочувствии, включающие такие факторы, как связь с кампусом, счастье, стресс и одиночество.

В исследовании приняли участие 163 студента, которые были разделены на 49% женщин, 33% мужчин и 17% небинарных и других полов. В ходе каждого 20-минутного сеанса небольшие группы общались с терапевтической собакой и ее вожатым. Опросы, проведенные после сеанса, показали заметное улучшение общего самочувствия и снижение стресса, одиночества и тоски по дому. Важно отметить, что положительные результаты были одинаковыми для всех гендерных идентичностей.

Доктор Бинфет прокомментировал полученные результаты, подчеркнув, что положительный эффект собакотерапии оказался универсальным, независимо от пола. Данное исследование может стать руководством для будущих инициатив по охране психического здоровья в учебных заведениях, указывая на экономически эффективные и универсальные методы терапии, считают авторы.

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