Самая странная река Земли: появляется в Антарктиде лишь на несколько месяцев в году

На ледяном континенте огромное количество воды, но большая ее часть, как правило, находится в замерзшем состоянии.

В Антарктиде огромное количество воды, но большая ее часть замерзла, а потому некоторые считают, что на ледяном континенте нет рек, впрочем, это не совсем так. На самом деле Антарктида является домом для целого ряда рек водных путей — самым длинным из которых считается река Оникс, пишет IFLScience.

Технически река Оникс являет собой поток талой воды, а ее длина составляет 32 километра. Это может показаться несущественным в сравнении с длиной Нила — 6 650 километров, однако учитывая ледяной ландшафт, который она прорезает, это довольно впечатляюще.

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Известно, что река берет свое начало в сухих долинах Мак-Мердо в Антарктиде и течет на запад от конечной точки нижнего ледника Райт в озеро Ванда — простыми словами, она вовсе не впадает в океан, а течет от него.

Исследователи считают, что река является примером бессточного дренажа, когда водные системы не впадают в море, а причиной тому геологическая причуда. Ледники блокируют вход в долину Райт, что означает, что у Оникса нет выбора, кроме как течь вглубь страны, к покрытому льдом озеру Ванда.

Известно, что в Антарктиде есть девять таких талых потоков, но они немного отличаются от большинства других рек. Например, Амазонка и Конго берут свое начало в горном источнике и в конечном итоге образуют реку, но Оникс течет, когда тает Нижний ледник Райт. В результате поток полупостоянный — образуется лишь летом, когда температуры достаточно высоки, чтобы растопить лед.

Дождь не способствует стоку, так как он очень редок в Сухих долинах, а то, что выпадает, сублимируется, прежде чем попасть в реку. В то же время тающий ледник обычно обеспечивает достаточно воды для поддержания течения реки — за последние пару десятилетий было несколько наводнений во время особенно теплых летних сезонов, а в 1984 году команде ученых из Новой Зеландии даже удалось сплавиться по реке Оникс на плоту.

Изменение климата также отразилось на реке Оникс — ученые обнаружили, что с повышением температуры из-за изменения климата сезон течения Оникса смещается раньше и становится все длиннее. В то же время объем воды, протекающий через поток, как полагают ученые, лишь уменьшается.

Исследователи отмечают, что река Оникс является не только крупнейшим из талых потоков Антарктиды, но также и наиболее важной с экологической точки зрения. Река имеет собственную мини-экосистему и поддерживает разнообразную микроскопическую жизнь, от тихоходок и нематод до цианобактерий и фитопланктона. Исследования также показывают, что в водах реки цветут водоросли, однако ученые отмечают, что нам едва ли когда-то удастся обнаружить в них рыбу.

Ранее Фокус писал о том, что Антарктида поднимается в разы быстрее, чем считали ученые.