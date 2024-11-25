Найдивніша річка Землі: з'являється в Антарктиді лише на кілька місяців на рік

На крижаному континенті величезна кількість води, але більша її частина, як правило, перебуває в замерзлому стані.

В Антарктиді величезна кількість води, але більша її частина замерзла, а тому дехто вважає, що на крижаному континенті немає річок, утім, це не зовсім так. Насправді Антарктида є домівкою для цілої низки річок і водних шляхів — найдовшим з яких вважається річка Онікс, пише IFLScience.

Технічно річка Онікс являє собою потік талої води, а її довжина становить 32 кілометри. Це може здатися несуттєвим порівняно з довжиною Нілу — 6 650 кілометрів, однак з огляду на крижаний ландшафт, який вона прорізає, це доволі дивовижно.

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Відомо, що річка бере свій початок у сухих долинах Мак-Мердо в Антарктиді й тече на захід від кінцевої точки нижнього льодовика Райт в озеро Ванда — простими словами, вона зовсім не впадає в океан, а тече від нього.

Дослідники вважають, що річка є прикладом безстічного дренажу, коли водні системи не впадають у море, а причиною тому геологічна примха. Льодовики блокують вхід до долини Райт, що означає, що Онікс не має вибору, окрім як текти вглиб країни, до вкритого льодом озера Ванда.

Відомо, що в Антарктиді є дев'ять таких талих потоків, але вони трохи відрізняються від більшості інших річок. Наприклад, Амазонка і Конго беруть свій початок у гірському джерелі й зрештою утворюють річку, але Онікс тече, коли тане Нижній льодовик Райт. У результаті потік напівпостійний — утворюється лише влітку, коли температури досить високі, щоб розтопити лід.

Дощ не сприяє стоку, оскільки він дуже рідкісний у Сухих долинах, а те, що випадає, сублімується, перш ніж потрапити в річку. Водночас льодовик, що тане, зазвичай забезпечує достатньо води для підтримання течії річки — за останні кілька десятиліть було кілька повеней під час особливо теплих літніх сезонів, а 1984 року команді вчених із Нової Зеландії навіть вдалося сплавитися річкою Онікс на плоту.

Зміна клімату також позначилася на річці Онікс — вчені виявили, що з підвищенням температури через зміну клімату сезон течії Онікса зміщується раніше і стає все довшим. Водночас обсяг води, що протікає через потік, як вважають учені, лише зменшується.

Дослідники наголошують, що річка Онікс є не лише найбільшим із талих потоків Антарктиди, але також і найбільш важливою з екологічного погляду. Річка має власну мініекосистему і підтримує різноманітне мікроскопічне життя, від тихоходок і нематод до ціанобактерій і фітопланктону. Дослідження також показують, що у водах річки цвітуть водорості, проте вчені зазначають, що нам навряд чи колись вдасться виявити в них рибу.

Раніше Фокус писав про те, що Антарктида підіймається в рази швидше, ніж вважали вчені.