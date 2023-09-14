Необходимое зло. Наш организм вырабатывает вещества, подобные марихуане, для нашего успокоения

Ученые подозревают что наш способ снятия стресса эволюционно появился задолго до того, как марихуана начала вырабатывать свою версию подобных химических веществ.

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Марихуана уже давно расколола наше общество на два противоположных лагеря. Пока одни хвалят ее за целебные свойства, другие клеймят употребляющих ее людей наркоманами и перечисляют ее вредные свойства. В этой суматохе противостояния мнений выделяется наш организм, который тихо и самодостаточно научился вырабатывать химических вещества, похожие на те, что содержатся в конопле. И все это для нашего спокойствия и снятия стресса, пишет IFLScience.

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Если вы когда-нибудь ощущали на себе успокаивающее действие глубокого вдоха в момент стресса, то вы можете себя поздравить – ведь вы попали под действие схожих с марихуаной веществ и вам стало полегче. И угостил ими вас ваш организм. Все верно, у нашего организма есть хитрость для поддержания нашего спокойствия в стрессовых ситуациях: естественная выработка организмом химических веществ для нашего расслабления. И не зависимо от вашей позиции насчет марихуаны, он, скорее всего, не прислушается к вам и продолжит их синтезировать, ведь это работает.

Эти естественные химические вещества, напоминающие тетрагидроканнабинол (ТГК) — компонент конопли, вызывающий тот самый "кайф" и КБД — природное соединение, содержащееся в растении каннабис, которое, как считается, обладает терапевтическими свойствами, не вызывая при этом "кайфа", называются эндоканнабиноидами. Несмотря на то, что о ТГК и КБД мы знаем уже достаточно давно, эндоканнабиноиды были открыты только в 1992 году. Научное сообщество все еще пытается собрать воедино всю их историю, но уже ясно, что они играют важную роль в различных процессах организма, таких как обучение, память, обезболивание и иммунные функции.

Эти химические вещества есть не только у человека. Они присутствуют во всех позвоночных животных, и, вероятно, существовали задолго до того, как растение Cannabis sativa начало вырабатывать свои каннабиноиды.

Недавно группа исследователей из Северо-Западного университета глубоко изучила эту тему. В их исследовании приняли участие мыши, подвергшиеся стрессу и авторы обнаружили нечто интригующее. Когда мыши сталкивались со стрессовыми ситуациями, их мозг выделял эндоканнабиноиды, особенно в области миндалины, которая отвечает за эмоции. Эти эндоканнабиноиды, в свою очередь, снижали уровень стрессовых сигналов, поступающих из другой области мозга — гиппокампа, связанной с памятью и ощущениями.

Чтобы убедиться в правильности своего открытия, исследователи отключили в мозге мышей рецепторы, распознающие эти химические вещества. Мыши начали очень плохо справляться со стрессом. Они теряли интерес к вещам, которые им нравились, подобно тому, как человек испытывает меньше удовольствия, когда сталкивается с проблемами, связанными со стрессом.

Хотя важно помнить, что эти результаты получены в ходе исследований на мышах, исследователи считают вероятным, что то же самое происходит и в нашем мозге. Если это действительно так, то понимание нашей естественной системы снятия стресса может проложить путь к новым методам лечения расстройств и болезней, влияющих на наше настроение.

Сачин Патель, руководитель исследования и психиатр из Северо-Западного медицинского центра, подчеркнул важность дальнейшего изучения этого вопроса. Он отметил, что выяснение того, может ли повышение уровня эндоканнабиноидов в организме помочь в лечении стрессовых расстройств, является естественным шагом вперед. И в настоящее время уже проводятся клинические испытания, которые, возможно, скоро дадут нам ответы. В нашем организме может быть своя собственная встроенная система борьбы со стрессом, работающая нам на благо, вне зависимости от каких-либо из наших убеждений. И понимание этого может произвести революцию в подходе к психическому здоровью.

Ранее Фокус писал о неоднозначном влиянии марихуаны на послеоперационное восстановление. Первое в своем роде исследование обнаружило связь между различными моделями употребления каннабиса пациентами и тем, насколько хорошо они восстанавливаются после операции.

Также Фокус писал о том, как вейпинг незаметно убивает нашу иммунную систему. Ученые обнаружили, что даже не содержащие никотин пары постепенно парализуют наши самые важные иммунные клетки, делая нас легкой добычей для респираторных заболеваний.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.