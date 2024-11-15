Состарит, убьет потомство и разовьет рак: ученые раскрыли новые опасности курения марихуаны

Легализация марихуаны уже давно является предметом споров, которые делит научный мир пополам. Недавнее исследования предоставило ее противникам ряд серьезных доказательств опасности ее употребления для многих поколений вперед.

Недавнее исследование Университета Западной Австралии вызвало серьезные опасения по поводу долгосрочных последствий употребления марихуаны для здоровья, выявив ее влияние на ДНК, наше быстрое старение и возможность нанесения вреда последующим поколениям. Хотя она получила свою популярность из-за своего расслабляющего эффекта, ученые заявили, что за кулисами она настолько стрессирует наш организм, что ни о каком отдыхе и речи быть не может, пишет Daily Mail.

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Каннабис, который в настоящее время разрешен во многих странах и становится все более популярным, связали с ускоренным старением, риском развития рака и генетическими повреждениями, которые могут привести к врожденным аномалиям и нарушениям развития у нашего потомства. Доктор Стюарт Рис, соавтор исследования, опубликованного в журнале Addiction Biology, обратил внимание на последствия употребления каннабиса для нескольких поколений вперед: "Это новое исследование показывает, как генетический ущерб от употребления каннабиса может передаваться нашим детям из поколения в поколение. Это должно перевести дискуссию о легализации каннабиса из плоскости личного выбора в плоскость, потенциально затрагивающую наше будущее".

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Анализ, включавший более 50 исследований, выявил свидетельства преждевременного старения среди потребителей марихуаны, причем биологические маркеры возраста указывали на значительное ухудшение состояния даже у молодых взрослых. Исследование 154 участников в возрасте от 13 до 30 лет показало, что употребление марихуаны способствует эпигенетическому старению и повышает риск развития хронических заболеваний, таких как ХОБЛ, диабет и болезни сердца.

Влияние марихуаны также распространяется на дородовое и раннее детское здоровье, заявили авторы. Исследования, приведенные в докладе, связывают употребление каннабиса родителями с врожденными дефектами, аутизмом и детскими раковыми заболеваниями. Пренатальное воздействие увеличивает риск выкидыша, мертворождения и опухолей центральной нервной системы, причем эти выводы подтверждаются как исследованиями на людях, так и на животных. Этот растущий массив доказательств заставляет задуматься о том, что потребление каннабиса может сказаться на жизни многих людей одновременно, вынося его за рамки личного выбора.

Каннабис также оказался связан с раком яичек, относительный риск которого в 2,6 раза выше среди потребителей, согласно полученным данным. Исследователи отметили, что увеличение количества легальных продуктов каннабиса может усугубить эти риски, тем более что нормативная база часто отстает от стремительного развития рынка. Эти выводы совпадают с предложением Управления по борьбе с наркотиками США понизить статус марихуаны из Списка I до Списка III, что потенциально облегчит ее классификацию, но не сделает ее легальной по всей стране.

Критики утверждают, что такие изменения могут преуменьшить риски для здоровья населения, особенно учитывая, что ежедневное употребление марихуаны сейчас превосходит потребление алкоголя среди американцев моложе 30 лет. Учитывая растущую распространенность употребления каннабиса, особенно в таких странах, как США, где он легализован, эксперты в области общественного здравоохранения подчеркивают необходимость информированных дискуссий о его регулировании. Политики и медицинские работники должны взвесить эти значительные последствия для здоровья в сравнении с его предполагаемыми преимуществами.

Ранее Фокус писал о неоднозначном влиянии марихуаны на послеоперационное восстановление. Первое в своем роде исследование обнаружило связь между различными моделями употребления каннабиса пациентами и тем, насколько хорошо они восстанавливаются после операции.

Также Фокус писал о том, как вейпинг незаметно убивает нашу иммунную систему. Ученые обнаружили, что даже не содержащие никотин пары постепенно парализуют наши самые важные иммунные клетки, делая нас легкой добычей для респираторных заболеваний.

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