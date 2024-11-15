Определили продолжительность жизни по характеру: ученые рассказали о его особенных чертах

Продление жизни является целью, которую преследуют миллионы людей самыми разными способами. Однако ученые выяснили, что его фундамент может быть заложен в сам характер людей, выделяющийся парой важных черт.

Всестороннее исследование, длившееся на протяжении 75 лет, позволило ученым выяснить, как черты характера влияют на продолжительность нашей жизни, причем в их выводах подчеркивается точность суждений других людей, а не наших собственных представлений. Среди всех полученных данных ученые выделили некоторые наши черты, которые являются показателями того, что наша продолжительность жизни может быть больше чем у других, пишет PsyBlog.

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В исследовании, опубликованном в журнале Psychological Science, учеными анализировались данные пар, которым еще в 1930-е годы было по 20 лет. Эти пары, находящиеся на грани брака, прошли оценку личности, дополненную оценками их друзей. Основные выводы показывают, что мужчины с добросовестными и открытыми к опыту личностями, как правило, живут дольше, в то время как женщины выигрывают от таких черт, как покладистость и эмоциональная стабильность.

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Причем эти оценки были более точно предсказаны друзьями, чем самими людьми. Доктор Джошуа Джексон, ведущий автор исследования, пояснил: "Друзья являются внимательными наблюдателями черт личности, которые могут повлиять на продолжительность жизни даже за десятилетия до проявления проблем со здоровьем". Исследование предполагает две причины этого явления. Во-первых, друзья могут замечать поведенческие нюансы, которые отдельные люди не замечают. Во-вторых, мнение нескольких друзей уменьшает индивидуальную предвзятость, создавая более надежный профиль личности.

Исследование также подчеркнуло важность современных сдвигов в обществе, поскольку черты личности, связанные с долголетием, могут отличаться сегодня из-за изменения гендерных ролей с 1930-х годов, когда роли женщин в обществе были более строгими и ограниченными. Доктор Джексон отметил: "Информация, полученная от друзей и наблюдателей, может стать основой для персонализированных подходов к заботе о здоровье, помогая выявлять людей, подверженных риску возникновения конкретных заболеваний".

Исследования долголетия часто соотносят добросовестность с позитивным для здоровья поведением, таким как регулярные физические упражнения и воздержание от рискованных видов деятельности. Например, согласно данным, полученным учеными, совестливые люди на 50% реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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