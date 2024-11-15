Адские муки, которые часто игнорируют: ученые рассказали об опасном расстройстве у женщин

Предменструальный синдром так или иначе касается жизни каждой женщины, однако для некоторых он превращается в настоящий ад. И причиной этому является скрывающееся за ним расстройство, порой доводящее психику и здоровье женщин до предела.

Предменструальное дисфорическое расстройство (ПМДР) — это тяжелое, часто игнорируемое состояние здоровья, от которого страдают миллионы женщин во всем мире. В отличие от более распространенного предменструального синдрома (ПМС), ПМДР носит изнурительный характер и имеет симптомы, выходящие далеко за рамки типичного физического дискомфорта или изменений настроения, которые многие испытывают во время менструального цикла, пишет ABC News.

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Для некоторых людей дни, предшествующие менструации, приносят глубокие эмоциональные переживания, включая депрессию и диссоциацию, которые исчезают так же внезапно, как и появляются после начала менструации. Физическое и психологическое воздействие ПМДР многогранно, включая такие симптомы, как сильные перепады настроения, тревожность, бессонница и вздутие живота. В крайних случаях это состояние может привести к суицидальным мыслям.

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Считается, что ПМДР возникает из-за повышенной чувствительности к гормональным колебаниям во время менструального цикла. Несмотря на свою серьезность, это состояние остается недодиагностированным в обществе. По данным недавнего глобального исследования, опубликованного в журнале Journal of Affective Disorders, формальный диагноз был поставлен 1,6% женщин репродуктивного возраста, хотя реальная распространенность, скорее всего, выше из-за строгих диагностических критериев.

Еще одной проблемой является доступ к лечению ПМДР. Эндокринолог доктор Рози Уорсли, которая руководит клиникой, специализирующейся на ПМДР, отмечает, что медицинское образование по этому расстройству ограничено, и многие врачи общей практики не знакомы с его диагностикой и лечением. Хотя лекарств не существует, такие методы лечения, как антидепрессанты и гормональные контрацептивы, могут принести облегчение. Доктор Уорсли подчеркивает важность информированности и просвещения для устранения пробелов в лечении, заявляя: "Когда женщины имеют возможность получить помощь через своего врача общей практики, они часто получают действительно хорошие результаты лечения".

Классификация ПМДР как диагностируемого состояния в 2013 году стала значительным шагом вперед, позволив провести исследования и диалог об этом расстройстве. Однако, как подчеркивает Сара Уитберн из Королевского австралийского колледжа врачей общей практики, исследования ПМДР по-прежнему немногочисленны. Этому способствуют такие факторы, как сложность заболевания и исторически сложившиеся гендерные предубеждения в медицинских исследованиях. Доктор Уорсли добавляет, что "эндемический сексизм" в здравоохранении долгое время препятствовал изучению и определению приоритетности таких специфических женских проблем, как ПМДР.

Усилия по улучшению понимания и поддержки людей с ПМДР растут, хотя и медленно. Сторонники подчеркивают важность просвещения о менструальном здоровье с раннего возраста, чтобы уменьшить стигму и дать людям знания, позволяющие распознавать симптомы и обращаться за помощью. ПМДР является примером того, как гормональные изменения могут существенно влиять на психическое здоровье, также привлекая внимание к пересечению эндокринологии и психиатрии. По данным исследования Международной ассоциации предменструальных расстройств (IAPMD), до 30% женщин с ПМДР в течение жизни совершают попытки самоубийства, что подчеркивает острую необходимость в комплексном лечении и исследованиях этого опасного осложнения.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.