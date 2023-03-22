Гормональные контрацептивы повышают риск развития рака груди, — ученые

Новое исследование предполагает, что все типы гормональных контрацептивов могут повышать риск развития рака молочной железы.

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Исследование группs ученых из Oxford Population Health показало, что использование гормональных контрацептивов, содержащих только прогестаген, связано с более высоким риском развития рака молочной железы. Однако эксперты полагают, что польза от приема этих контрацептивов все же может перевешивать риски, связанные с их приемом, пишет Independent.

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Предыдущие исследования также показали, что комбинированные противозачаточные таблетки, которые содержат эстроген и прогестаген, связаны с небольшим повышением риска развития рака молочной железы. Этот риск снижается после прекращения приема таблеток.

Чтобы представить риск в перспективе, исследователи изучили абсолютный избыточный риск за 15-летний период у женщин, принимавших оральные контрацептивы в течение пяти лет. У женщин, начиная с 16-летнего возраста, вероятность заболеть раком груди составляла 84 на 100 000 человек, не принимавших оральные контрацептивы. При пятилетнем приеме оральных контрацептивов в возрасте 16-20 лет 15-летний риск составляет 92 на 100 000, что приводит к превышению риска на 8 на 100 000.

По данным исследования, для женщин, не использующих оральные контрацептивы с 25 лет, 15-летний риск развития рака молочной железы составлял 505 на 100 000. Однако для женщин, которые использовали оральные контрацептивы в течение пяти лет в возрасте 25-29 лет, 15-летний риск увеличился до 566 на 100 000, что привело к увеличению риска с 0,50% до 0,57%.

Аналогично, для женщин, не использующих оральные контрацептивы, начиная с 35 лет, 15-летний риск развития рака молочной железы составлял 1953 на 100 000. Но для женщин, которые использовали оральные контрацептивы в течение пяти лет в возрасте 35-39 лет, 15-летний риск увеличился до 2218 на 100 000, что привело к превышению риска с 2,0% до 2,2%.

Термин "абсолютный избыточный риск" означает дополнительное число женщин, у которых, как ожидается, разовьется рак молочной железы, по сравнению с теми, кто использовал оральные контрацептивы.

Несмотря на полученные результаты, профессор Джиллиан Ривз, директор отдела эпидемиологии рака Оксфордского университета, считает, что женщинам нет необходимости менять свои привычки в использовании контрацептивов. Она признала, что риск развития рака молочной железы может несколько увеличиться при использовании гормональных контрацептивов, но отметила, что эти контрацептивы также обеспечивают значительные преимущества для здоровья женщин. Она считает, что женщины, которые в прошлом мирились с риском, скорее всего, продолжат использовать гормональные контрацептивы из-за их преимуществ.

Одна из ведущих авторов исследования, Кирстин Пири, работающая статистическим программистом в Oxford Population Health, заявила, что абсолютный избыточный риск развития рака молочной железы, связанный с любым из типов оральных контрацептивов, будет меньше у женщин, использующих их в более молодом возрасте. Это объясняется тем, что основной риск развития рака молочной железы увеличивается с возрастом. Однако Пири подчеркнула, что риски, связанные с оральными контрацептивами, должны рассматриваться в контексте их установленных преимуществ для репродуктивного здоровья женщин.

Исследование показало, что в последние годы значительно увеличилось использование контрацептивов, содержащих только прогестагены, однако информация об их связи с риском развития рака молочной железы была ограниченной. В Англии количество рецептов, выписанных на оральные контрацептивы, содержащие только прогестагены, в 2020 году было почти таким же, как и на комбинированные таблетки.

Для проведения исследования ученые проанализировали данные 9 498 женщин, у которых развился инвазивный рак молочной железы в возрасте от 20 до 49 лет, и 18 171 близко подобранных женщин без рака молочной железы.

Согласно исследованию, около 44% женщин с раком молочной железы и 39% женщин без рака молочной железы имели рецепт на гормональные контрацептивы в среднем за три года до постановки диагноза. Половине из этих женщин в последний раз были назначены контрацептивы, содержащие только прогестаген. Исследовательская группа объединила данные с результатами других предыдущих исследований, чтобы оценить абсолютные избыточные риски. Однако исследование не дало информации о долгосрочных связях между гормональными контрацептивами и риском развития рака молочной железы. Доктор Котрина Темчинайте, руководитель отдела научных коммуникаций организации Breast Cancer Now, отметила, что дополнительный риск развития рака молочной железы при использовании обоих типов контрацептивов со временем снижается, если прекратить их применение. Кроме того, в исследовании не изучался вопрос о предыдущем использовании гормональных контрацептивов или о том, как долго женщины принимали контрацептивы, содержащие только прогестаген.

По словам доктора Темчинайте, в исследовании не учитывалось, влияет ли семейный анамнез рака молочной железы на уровень риска женщин, а также продолжительность использования ими в прошлом контрацептивов, содержащих только прогестаген. Поэтому необходимы дальнейшие исследования, чтобы получить полное представление о влиянии этого вида контрацепции на риск развития рака молочной железы.

Доктор Темчинайте добавила, что рак молочной железы не часто встречается у молодых женщин и что незначительное повышение риска, связанное с приемом гормональных контрацептивов, приводит к диагностированию лишь небольшого числа дополнительных случаев.

Ранее Фокус писал о том, что ученые тестируют вакцину от рака молочной железы. В новом исследовании будут участвовать здоровые люди с высоким риском развития рака молочной железы (МЖ), которые решили добровольно пройти профилактическое удаление МЖ, чтобы снизить риск.