Гормональні контрацептиви підвищують ризик розвитку раку грудей, — учені

Нове дослідження передбачає, що ці типи гормональних контрацептивів можуть підвищувати ризик розвитку раку молочної залози.

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Дослідження груп учених із Oxford Population Health показало, що використання гормональних контрацептивів, які містять тільки прогестаген, пов'язане з вищим ризиком розвитку раку молочної залози. Однак експерти вважають, що користь від прийому цих контрацептивів усе ж таки може переважувати ризики, пов'язані з їх прийомом, пише Independent.

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Попередні дослідження також показали, що комбіновані протизаплідні таблетки, які містять естроген і прогестаген, пов'язані з невеликим підвищенням ризику розвитку раку молочної залози. Цей ризик знижується після припинення прийому пігулок.

Щоб уявити ризик у перспективі, дослідники вивчили абсолютний надлишковий ризик за 15-річний період у жінок, які приймали оральні контрацептиви протягом п'яти років. У жінок, починаючи з 16-річного віку, ймовірність захворіти на рак грудей становила 84 на 100 000 осіб, які не приймали оральні контрацептиви. Після п'ятирічного прийому оральних контрацептивів у віці 16-20 років 15-річний ризик становить 92 на 100 000, що призводить до перевищення ризику на 8 на 100 000.

За даними дослідження, для жінок, які не використовують оральні контрацептиви з 25 років, 15-річний ризик розвитку раку молочної залози становив 505 на 100 000. Однак для жінок, які використовували оральні контрацептиви протягом п'яти років у віці 25-29 років, 15-річний ризик збільшився до 566 на 100 000, що призвело до збільшення ризику з 0,50 до 0,57%.

Аналогічно, для жінок, які не використовують оральні контрацептиви, починаючи з 35 років, 15-річний ризик розвитку раку молочної залози становив 1953 на 100 000. Але для жінок, які використовували оральні контрацептиви протягом п'яти років у віці 35-39 років, 15-річний ризик збільшився до 2218 на 100 000, що призвело до перевищення ризику з 2,0 до 2,2%.

Термін "абсолютний надмірний ризик" означає додаткову кількість жінок, у яких, як очікується, розвинеться рак молочної залози, порівняно з тими, хто використовував оральні контрацептиви.

Попри отримані результати, професорка Джилліан Рівз, директорка відділу епідеміології раку Оксфордського університету, вважає, що жінкам не потрібно змінювати свої звички у використанні контрацептивів. Вона визнала, що ризик розвитку раку молочної залози може дещо збільшитися в разі використання гормональних контрацептивів, але зазначила, що ці контрацептиви також забезпечують значні переваги для здоров'я жінок. Вона вважає, що жінки, які в минулому мирилися з ризиком, швидше за все, продовжать використовувати гормональні контрацептиви через їхні переваги.

Одна з провідних авторів дослідження, Кірстін Пірі, яка працює статистичною програмісткою в Oxford Population Health, заявила, що абсолютний надмірний ризик розвитку раку молочної залози, пов'язаний із будь-яким з типів оральних контрацептивів, буде меншим у жінок, які використовують їх у молодшому віці. Це пов'язано з тим, що основний ризик розвитку раку молочної залози збільшується з віком. Однак Пірі наголосила, що ризики, пов'язані з оральними контрацептивами, мають розглядатися в контексті їхніх встановлених переваг для репродуктивного здоров'я жінок.

Дослідження показало, що останніми роками значно збільшилося використання контрацептивів, що містять лише прогестагени, проте інформація про їхній зв'язок із ризиком розвитку раку молочної залози була обмеженою. В Англії кількість рецептів, виписаних на оральні контрацептиви, що містять лише прогестагени, у 2020 році була майже такою самою, як і на комбіновані пігулки.

Для проведення дослідження вчені проаналізували дані 9498 жінок, у яких розвинувся інвазивний рак молочної залози у віці від 20 до 49 років, і 18 171 близько підібраних жінок без раку молочної залози.

Згідно з дослідженням, близько 44% жінок із раком молочної залози та 39% жінок без раку молочної залози мали рецепт на гормональні контрацептиви в середньому за три роки до встановлення діагнозу. Половині з цих жінок востаннє було призначено контрацептиви, що містять лише прогестаген. Дослідницька група поєднала дані з результатами інших попередніх досліджень, щоб оцінити абсолютні надлишкові ризики. Проте дослідження не дало інформації про довгострокові зв'язки між гормональними контрацептивами та ризиком розвитку раку молочної залози. Докторка Катріна Темчінайте, керівниця відділу наукових комунікацій організації Breast Cancer Now, зазначила, що додатковий ризик розвитку раку молочної залози в разі використання обох типів контрацептивів із часом знижується, якщо припинити їх застосування. Крім того, у дослідженні не вивчалося питання щодо попереднього використання гормональних контрацептивів або про те, як довго жінки приймали контрацептиви, що містять лише прогестаген.

За словами докторки Темчінайте, у дослідженні не враховувалося, чи впливає сімейний анамнез раку молочної залози на рівень ризику жінок, а також тривалість використання ними в минулому контрацептивів, що містять лише прогестаген. Тому необхідні подальші дослідження, щоб отримати повне уявлення про вплив цього виду контрацепції на ризик розвитку раку молочної залози.

Докторка Темчінайте додала, що рак молочної залози не часто зустрічається в молодих жінок і що незначне підвищення ризику, пов'язане з прийомом гормональних контрацептивів, призводить до діагностування лише невеликої кількості додаткових випадків.

Раніше Фокус писав про те, що вчені тестують вакцину від раку молочної залози. У новому дослідженні братимуть участь здорові люди з високим ризиком розвитку раку молочної залози (МЗ), які вирішили добровільно пройти профілактичне видалення МЗ, щоб знизити ризик.