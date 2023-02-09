Порятунок для жінок. Учені тестують вакцину від раку молочної залози

Дослідники з Клівлендської клініки розпочали наступний крок у дослідженні вакцини, спрямованої на запобігання найбільш агресивній і летальній формі раку молочної залози.

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У новому дослідженні братимуть участь здорові люди з високим ризиком розвитку раку молочної залози (МЗ), які вирішили добровільно пройти профілактичне видалення МР, щоб знизити ризик, пише Labiotech.

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Люди в цій категорії зазвичай несуть генетичні мутації, які наражають їх на ризик розвитку потрійного негативного раку молочної залози, або мають високий сімейний ризик будь-якого раку МР. Дослідження, проведене в головному кампусі Клівлендської клініки в Огайо, оцінює безпеку та здатність контролювати імунну відповідь.

У ньому беруть участь приблизно 6–12 пацієнтів, і очікується, що його завершать до кінця 2023 року. Учасники дослідження отримають три щеплення з інтервалом у два тижні та перебуватимуть під пильним наглядом щодо побічних ефектів та імунної відповіді.

Клінічне дослідження фази 1Б слідує за поточним дослідженням фази 1А, яке розпочалася у 2021 році та, як очікується, буде завершена в четвертому кварталі 2023 року. У дослідження фази 1А входять пацієнти, які завершили лікування від потрійного негативного раку молочної залози на ранній стадії протягом останніх трьох років і в яких нині пухлини відсутні, але є високий ризик рецидиву.

"Потрійний негативний рак молочної залози — це форма захворювання, для якої ми маємо найменш ефективні методи лікування, — сказав Дж. Томас Бадд із Інституту раку Тауссіг при Клівлендській клініці та головний дослідник. — У довгостроковій перспективі ми сподіваємося, що це може стати справжньою профілактичною вакциною, яку можна буде вводити людям без раку, щоб запобігти розвитку в них цього вкрай агресивного захворювання".

Бадд сказав, що існує велика потреба в покращених методах лікування потрійного негативного раку молочної залози, який не має біологічних характеристик, що зазвичай реагують на гормональну чи таргетну терапію. Попри те, що він складає всього від 12% до 15% усіх випадків раку молочної залози, на потрійний негативний рак МЗ припадає непропорційно вищий відсоток смертей. Він удвічі частіше зустрічається в чорношкірих жінок, і складає приблизно від 70 до 80% пухлин молочної залози, що виникають у жінок із мутаціями в гені BRCA1.

Вакцина націлена на білок лактації, α-лактальбумін, який більше не виявляється після лактації в нормальних тканинах, але є в більшості випадків потрійного негативного раку молочної залози. У разі розвитку раку МЗ вакцина призначена для того, щоб спонукати імунну систему атакувати пухлину та перешкоджати її зростанню.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб, як заморити ракові клітини голодом. Як свідчать недавні дослідження, аргінін є важливою поживною речовиною для ракових клітин. І його недолік у них може потенційно зробити пухлини вразливішими для природної імунної відповіді організму.