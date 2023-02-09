Спасение для женщин. Ученые тестируют вакцину от рака молочной железы

Исследователи из Кливлендской клиники приступили к следующему шагу в исследовании вакцины, направленной на предотвращение наиболее агрессивной и летальной формы рака молочной железы.

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В новом исследовании будут участвовать здоровые люди с высоким риском развития рака молочной железы (МЖ), которые решили добровольно пройти профилактическое удаление МЖ, чтобы снизить риск, пишет Labiotech.

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Люди в этой категории обычно несут генетические мутации, которые подвергают их риску развития тройного негативного рака молочной железы или имеют высокий семейный риск любого рака МЖ. Исследование, проведенное в главном кампусе Кливлендской клиники в Огайо, оценивает безопасность и способность контролировать иммунный ответ.

В нем принимают участие примерно 6–12 пациентов, и ожидается, что оно будет завершено к концу 2023 года. Участники исследования получат три прививки с интервалом в две недели и будут находиться под пристальным наблюдением на предмет побочных эффектов и иммунного ответа.

Клиническое исследование фазы 1Б следует за текущим исследованием фазы 1А, которое началось в 2021 году и, как ожидается, будет завершено в четвертом квартале 2023 года. В исследование фазы 1А входят пациенты, которые завершили лечение от трижды негативного рака молочной железы на ранней стадии в течение последних трех лет и в настоящее время опухоли отсутствуют, но имеется высокий риск рецидива.

"Тройной негативный рак молочной железы — это форма заболевания, для которой мы имеем наименее эффективные методы лечения, — сказал Дж. Томас Бадд из Института рака Тауссиг при Кливлендской клинике и главный исследователь. В долгосрочной перспективе мы надеемся, что это может стать настоящей профилактической вакциной, которую можно будет вводить людям без рака, чтобы предотвратить развитие у них этого крайне агрессивного заболевания".

Бадд сказал, что существует большая потребность в улучшенных методах лечения тройного негативного рака молочной железы, который не имеет биологических характеристик, которые обычно реагируют на гормональную или таргетную терапию. Несмотря на то, что он составляет всего от 12% до 15% всех случаев рака молочной железы, на тройной негативный рак МЖ приходится непропорционально более высокий процент смертей. Он в два раза чаще встречается у чернокожих женщин, и примерно от 70 до 80% опухолей молочной железы, возникающих у женщин с мутациями в гене BRCA1.

Вакцина нацелена на белок лактации, α-лактальбумин, который больше не обнаруживается после лактации в нормальных тканях, но присутствует в большинстве случаев тройного негативного рака молочной железы. В случае развития рака МЖ вакцина предназначена для того, чтобы побуждать иммунную систему атаковать опухоль и препятствовать ее росту.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли способ, как заморить раковые клетки голодом. Как показывают недавние исследования, аргинин является важным питательным веществом для раковых клеток. И его недостаток в них может потенциально сделать опухоли более уязвимыми для естественного иммунного ответа организма.