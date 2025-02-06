Анна Седокова призналась, как ее сын узнал о суициде Яниса Тиммы

Певица и латвийский баскетболист были женаты четыре года. Гектор считал Тиму своим отцом.

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Певица Анна Седокова призналась, как ее сын узнал о смерти Яниса Тиммы. Об этом артистка рассказала в соцсетях.

По словам Седоковой, семилетний Гектор считал латвийского баскетболиста своим отцом. Сама певица не хотела рассказывать сыну о самоубийстве Тиммы, однако ему рассказали об этом другие люди.

"Я не помню, какой это был день в больнице. Может шестой, может девятый. Я не помню это время. Память стерла его, защищаясь. Сын был в баскетбольном лагере, мы попросили ничего ему не говорить, пока я не смогу разговаривать. Но какой-то мальчик подошел к нему и сказал: "Я знаю, что твой папа умер. И что такое суицид?" — рассказала артистка.

После этого она решила, что должна в этот момент быть со своим ребенком.

"Должна была защитить его от информации, которая посыпалась на него от других людей. Я решила собрать вещи и увезти его подальше от всего. Я теряла сознание, еле стояла на ногах, но купила билеты и решила, что больше нет возможности "замирать"", — вспомнила Седокова.

Янис Тимма и Анна Седокова с детьми Фото: соцмережі

Латвийский баскетболист Янис Тимма совершил самоубийство в ночь на 17 декабря в Москве. Возле тела спортсмена лежал телефон с просьбой позвонить Седоковой, с которой он как раз перед тем официально развелся. Они были женаты четыре года.

Общих детей у Тиммы и Седоковой не было. Впрочем, они воспитывали наследников от предыдущих союзов. У спортсмена есть сын Кристиан от первой жены Саны. Тем временем певица родила дочь Алину экс-футболисту киевского "Динамо" Валентину Белькевичу. От украинского бизнесмена Максима Чернявского артистка родила дочь Монику. А Гектор родился от российского бизнесмена Артема Комарова.

Напомним, Анна Седокова вышла на связь после смерти экс-супруга.

Также Фокус писал о деталях внезапной смерти Яниса Тиммы.