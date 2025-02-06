Анна Сєдокова зізналася, як її син дізнався про суїцид Яніса Тімми

Співачка та латвійський баскетболіст були одружені чотири роки. Гектор вважав Тімму своїм батьком.

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Співачка Анна Сєдокова зізналася, як її син дізнався про смерть Яніса Тімми. Про це артистка розповіла в соцмережах.

За словами Сєдокової, семирічний Гектор вважав латвійського баскетболіста своїм батьком. Сама співачка не хотіла розповідати сину про самогубство Тімми, проте йому розповіли про це інші люди.

"Я не пам'ятаю, який це був день у лікарні. Може шостий, може дев'ятий. Я не пам'ятаю цей час. Пам'ять стерла його, захищаючись. Син був у баскетбольному таборі, ми попросили нічого йому не говорити, поки я не зможу розмовляти. Але якийсь хлопчик підійшов до нього і сказав: "Я знаю, що твій тато помер. І що таке суїцид?" — розповіла артистка.

Після цього вона вирішила, що повинна в цей момент бути зі своєю дитиною.

"Мала захистити його від інформації, яка посипалася на нього від інших людей. Я вирішила зібрати речі та відвезти його подалі від усього. Я втрачала свідомість, ледве стояла на ногах, але купила квитки і вирішила, що більше немає можливості "завмирати"", — пригадала Сєдокова.

Яніс Тімма та Анна Сєдокова з дітьми Фото: соцмережі

Латвійський баскетболіст Яніс Тімма скоїв самогубство в ніч на 17 грудня в Москві. Біля тіла спортсмена лежав телефон з проханням зателефонувати Сєдоковій, з якою він якраз перед тим офіційно розлучився. Вони були одружені чотири роки.

Спільних дітей у Тімми і Сєдокової не було. Втім, вони виховували спадкоємців від попередніх союзів. У спортсмена є син Крістіан від першої дружини Сани. Тим часом співачка народила доньку Аліну ексфутболісту київського "Динамо" Валентину Белькевичу. Від українського бізнесмена Максима Чернявського артистка народила доньку Моніку. А Гектор народився від російського бізнесмена Артема Комарова.

Нагадаємо, Анна Сєдокова вийшла на звʼязок після смерті ексчоловіка.

Також Фокус писав про деталі раптової смерті Яніса Тімми.