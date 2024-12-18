Шантажував суїцидом та зраджував: нові деталі смерті колишнього чоловіка Анни Сєдокової (фото)

Яніс Тімма скоїв самогубство в ніч на 17 грудня. Біля тіла спортсмена лежав телефон з проханням зателефонувати його колишній дружині Анні Сєдоковій.

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У ніч на 17 грудня помер 32-річний латвійський баскетболіст Яніс Тімма. Ймовірно, спортсмен наклав на себе руки. Це сталося в центрі Москви. Фокус розповідає нові деталі загадкової загибелі колишнього чоловіка співачки Анни Сєдокової.

Чому Анна Сєдокова розійшлася з Янісом Тіммою?

Співачка українського походження була одружена з латвійським баскетболістом чотири роки. Про їхні стосунки було відомо з 2019, а у 2020 вони одружилися.

За даними росЗМІ, Анна Сєдокова і Яніс Тімма жили більшість часу в США, де латвієць грав за команду "Осеола Меджік". Уродженка Києва часто сварилася із чоловіком. Влітку 2023 екссолістка "ВІА Гри" повернулася до РФ. А в жовтні 2024 Анна подала документи на розлучення, які на початку грудня суд задовольнив. Російський продюсер Сергій Дворцов вважає, що причиною розлучення Яніса Тімми і Анни Сєдокової стали зради баскетболіста.

"Яніс періодично ходив наліво. Аня це дуже довго терпіла і заплющувала на все очі. Я знаю, що навіть був період, коли вона наймала спеціальних людей, щоби за ним стежили. Я дуже співчуваю Ані. Попри розлучення, вона його по-справжньому любила. Вони мали драматичні стосунки: вони лаялися, сходилися і розходилися", – розповів Палацов.

Також він вважає, що Яніс Тімма, попри свої зради, любив Сєдокову і не хотів з нею розставатися. Латвієць перед смертю приїхав до столиці РФ, сподіваючись помиритися з нею. Продюсер думає, що насправді Яніс хотів вижити після спроби суїциду.

"Можливо, Яніс захотів налякати Аню, знепритомніти, але вижити. Він хотів їй таким чином помститися, адже саме вона була ініціатором розлуки. Я знаю, що Аня б його на той момент справді пожаліла", — каже Палацов.

Анна Сєдокова і Яніс Тімма Фото: соцмережі

Діти Анни Сєдокової і Яніса Тімми

Спільних дітей у Яніса Тімми і Анни Сєдокової не було. Втім, вони виховували спадкоємців від попередніх союзів. У баскетболіста є син Крістіан від колишньої дружини Сани. Тим часом Сєдокова тричі стала мамою. Вона народила доньку Аліну ексфутболісту київського "Динамо" Валентину Белькевичу, який помер у 2014 році через тромб. Від українського бізнесмена Максима Чернявського співачка народила доньку Моніку, яка живе з батьком у США. Також у виконавиці є маленький син Гектор від російського бізнесмена Артема Комарова.

Анна Сєдокова і Яніс Тімма з дітьми співачки Фото: соцмережі

Яніс Тімма шантажував Анну Сєдокову

Як пишуть росЗМІ, латвійський баскетболіст страждав від депресії після розлуки із Сєдоковою. Спортсмен навіть погрожував їй, що піде через це із життя.

Під час її дня народження (16 грудня співачці виповнилося 42 роки) Яніс намагався зв'язатися з екскоханою, щоб привітати її. Увечері латвієць закидав іменинницю текстовими та голосовими повідомленнями, але та не відповідала.

О 22:54 Яніс Тімма майже прямо написав про свій намір скоїти самогубство. Під святковим постом Сєдокової в Instagram він вказав дати "02.07.92 — 16.12.24" (його день народження і, як уже виявилося, дата смерті). О 23:30 баскетболіст зайшов у під'їзд житлового будинку на Звенигородському шосе, записав останні голосові, не дочекався відповіді — а близько першої години ночі його знайшов мертвим на сходовій клітці мешканець будинку.

Зазначимо, що наразі Сєдокова закрила коментарі у своїй соцмережі.

Яніс Тімма написав дату своєї смерті

"Останні роки Яніс майже не спілкувався з батьком та іншими членами сім'ї. Коли не зміг помиритися із Сєдоковою і уникнути розлучення — зовсім поник, впав у депресію і залишився віч-на-віч зі своїми переживаннями. Не раз натякав: життя без дружини не миле. Але багато хто сприймав його слова несерйозно — як спроби привернути увагу та маніпуляції", — пишуть у Telegram-каналі Mash.

Хто такий Яніс Тімма

Яніс Тімма — відомий латвійський баскетболіст, вихованець ризького баскетбольного клубу "АСК Рига". Тімма виступав за нього у 2011-2013 роках. Карʼєру колишній чоловік Анни Сєдокової почав у рідному місті Краслава, а в 15 років переїхав у Ригу.

У складі юніорської збірної Латвії Яніс Тімма у 2010 році став бронзовим призером чемпіонату Європи серед гравців віком до 18 років. Уже в 2013 році спортсмен став членом основної збірної Латвії. Виступав за неї на чемпіонатах Європи 2015 та 2017 років, а також під час відбірного турніру на Олімпіаду 2016 року.

На драфті НБА у 2013 році Яніс обраний під загальним 60 номером командою "Мемфіс Гріззліс". Загалом він грав за різні латвійські клуби і навіть російські "Зеніт", УНІКС та "Хімки", грецький "Олімпіакос" та американський "Осеола Меджік". З 2024 року Яніс Тімма був гравцем іспанського клубу "Обрадойро".

Виявилося, що останнім часом у баскетболіста було багато проблем: як з роботою, так і з особистим життям. І в Росії, і в США не вдалося побудувати успішну карʼєру. Через це Янісу було важко виплачувати аліменти колишній дружині у Латвії на їхнього маленького сина Крістіана. Тімма навіть продав нерухомість у рідній країні.

Яніс Тімма

Як на смерть Яніса Тімми відреагувала Анна Сєдокова

Співачка вийшла на звʼязок з підписниками зранку 17 грудня. Вона у сльозах попросила не поширювати інформацію про суїцид колишнього чоловіка та зізналася, що останні роки "жила в пеклі".

"У мене маленька дитина. Він нічого не повинен знати. Ви не уявляєте, у якому я жила пеклі всі ці роки. Я маю просто врятувати свою дитину від цієї інформації", — сказала Сєдокова.

Згодом співачку госпіталізували з нервовим зривом.

Яніс Тімма та Анна Сєдокова Фото: t.me/shot_shot

Чому помер Яніс Тімма

За різними даними, тіло колишнього чоловіка Анни Сєдокової знайшли в під'їзді житлового будинку в центрі Москви. Телеграм-канал Mash пише, що латвієць наклав на себе руки в бізнес-готелі. Shot повідомляли, що тіло Яніса Тімми виявили в хостелі. За їхніми даними, причиною смерті баскетболіста стала асфіксія, ВЧК-ОГПУ пише, що спортсмен помер у результаті падіння з великої висоти.

Співрозмовник ТАСС в оперативних службах повідомив, що поряд з Тіммою лежав телефон з останнім побажанням перед смертю. На заставці був номер Сєдокової з проханням зателефонувати їй.

Яніс Тімма

Колега по цеху Сєдокової Анна Калашнікова вважає, що Яніс Тімма був аб'юзером. Співачка розповіла, що латвієць переслідував ексдружину після розставання.

"На початку грудня Анна розлучилася з Янісом. Він, звичайно, був проти розлучення, але вона втомилася від цих стосунків. Аб'юзер і, зважаючи на все, ще й алкоголік. Він переслідував її, хоча так і не зміг за роки їхнього шлюбу зробити її щасливою. Думаю, Аня дуже любила чоловіка, інакше стільки не терпіла б цей шлюб. На жаль, вона зіткнулася з людиною із нездоровою психікою. Дякувати Богу, що ще не було з ним спільних дітей", — сказала Калашнікова.

Нагадаємо, Анна Сєдокова потрапила до лікарні після смерті Яніса Тімми.

Також Фокус писав про реакцію батька Яніса Тімми на смерть баскетболіста.