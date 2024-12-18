Шантажировал суицидом и изменял: новые детали смерти бывшего мужа Анны Седоковой (фото)

Янис Тимма совершил самоубийство в ночь на 17 декабря. Возле тела спортсмена лежал телефон с просьбой позвонить его бывшей жене Анне Седоковой.

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В ночь на 17 декабря умер 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма. Вероятно, спортсмен покончил с собой. Это произошло в центре Москвы. Фокус рассказывает новые детали загадочной гибели бывшего мужа певицы Анны Седоковой.

Почему Анна Седокова разошлась с Янисом Тиммой?

Певица украинского происхождения была замужем за латвийским баскетболистом четыре года. Об их отношениях было известно с 2019, а в 2020 они поженились.

По данным росСМИ, Анна Седокова и Янис Тимма жили большую часть времени в США, где латвиец играл за команду "Осеола Мэджик". Уроженка Киева часто ссорилась с мужем. Летом 2023 года экс-солистка "ВИА Гры" вернулась в РФ. А в октябре 2024 Анна подала документы на развод, которые в начале декабря суд удовлетворил. Российский продюсер Сергей Дворцов считает, что причиной развода Яниса Тиммы и Анны Седоковой стали измены баскетболиста.

"Янис периодически ходил налево. Аня это очень долго терпела и закрывала на все глаза. Я знаю, что даже был период, когда она нанимала специальных людей, чтобы за ним следили. Я очень сочувствую Ане. Несмотря на развод, она его по-настоящему любила. У них были драматические отношения: они ругались, сходились и расходились", — рассказал Дворцов.

Также он считает, что Янис Тимма, несмотря на свои измены, любил Седокову и не хотел с ней расставаться. Латвиец перед смертью приехал в столицу РФ, надеясь помириться с ней. Продюсер думает, что на самом деле Янис хотел выжить после попытки суицида.

"Возможно, Янис захотел напугать Аню, потерять сознание, но выжить. Он хотел ей таким образом отомстить, ведь именно она была инициатором разлуки. Я знаю, что Аня бы его на тот момент действительно пожалела", — говорит Дворцов.

Анна Седокова и Янис Тимма Фото: соцмережі

Дети Анны Седоковой и Яниса Тиммы

Общих детей у Яниса Тиммы и Анны Седоковой не было. Впрочем, они воспитывали наследников от предыдущих союзов. У баскетболиста есть сын Кристиан от бывшей жены Саны. Тем временем Седокова трижды стала мамой. Она родила дочь Алину экс-футболисту киевского "Динамо" Валентину Белькевичу, который умер в 2014 году из-за тромба. От украинского бизнесмена Максима Чернявского певица родила дочь Монику, которая живет с отцом в США. Также у исполнительницы есть маленький сын Гектор от российского бизнесмена Артема Комарова.

Анна Седокова и Янис Тимма с детьми певицы Фото: соцмережі

Янис Тимма шантажировал Анну Седокову

Как пишут росСМИ, латвийский баскетболист страдал от депрессии после разлуки с Седоковой. Спортсмен даже угрожал ей, что уйдет из-за этого из жизни.

Во время ее дня рождения (16 декабря певице исполнилось 42 года) Янис пытался связаться с экс-возлюбленной, чтобы поздравить ее. Вечером латвиец забросал именинницу текстовыми и голосовыми сообщениями, но та не отвечала.

В 22:54 Янис Тимма почти прямо написал о своем намерении совершить самоубийство. Под праздничным постом Седоковой в Instagram он указал даты "02.07.92 — 16.12.24" (его день рождения и, как уже оказалось, дата смерти). В 23:30 баскетболист зашел в подъезд жилого дома на Звенигородском шоссе, записал последние голосовые, не дождался ответа — а около часа ночи его нашел мертвым на лестничной клетке житель дома.

Отметим, что сейчас Седокова закрыла комментарии в своей соцсети.

Янис Тимма написал дату своей смерти

"Последние годы Янис почти не общался с отцом и другими членами семьи. Когда не смог помириться с Седоковой и избежать развода — совсем поник, впал в депрессию и остался один на один со своими переживаниями. Не раз намекал: жизнь без жены не мила. Но многие воспринимали его слова несерьезно — как попытки привлечь внимание и манипуляции", — пишут в Telegram-канале Mash.

Кто такой Янис Тимма

Янис Тимма — известный латвийский баскетболист, воспитанник рижского баскетбольного клуба "АСК Рига". Тимма выступал за него в 2011-2013 годах. Карьеру бывший муж Анны Седоковой начал в родном городе Краслава, а в 15 лет переехал в Ригу.

В составе юниорской сборной Латвии Янис Тимма в 2010 году стал бронзовым призером чемпионата Европы среди игроков в возрасте до 18 лет. Уже в 2013 году спортсмен стал членом основной сборной Латвии. Выступал за нее на чемпионатах Европы 2015 и 2017 годов, а также во время отборочного турнира на Олимпиаду 2016 года.

На драфте НБА в 2013 году Янис выбран под общим 60 номером командой "Мемфис Гриззлис". В общем он играл за различные латвийские клубы и даже российские "Зенит", УНИКС и "Химки", греческий "Олимпиакос" и американский "Осеола Мэджик". С 2024 года Янис Тимма был игроком испанского клуба "Обрадойро".

Оказалось, что в последнее время у баскетболиста было много проблем: как с работой, так и с личной жизнью. И в России, и в США не удалось построить успешную карьеру. Из-за этого Янису было трудно выплачивать алименты бывшей жене в Латвии на их маленького сына Кристиана. Тимма даже продал недвижимость в родной стране.

Янис Тимма

Как на смерть Яниса Тиммы отреагировала Анна Седокова

Певица вышла на связь с подписчиками утром 17 декабря. Она в слезах попросила не распространять информацию о суициде бывшего мужа и призналась, что последние годы "жила в аду".

"У меня маленький ребенок. Он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком я жила аду все эти годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации", — сказала Седокова.

Впоследствии певицу госпитализировали с нервным срывом.

Янис Тимма и Анна Седокова Фото: t.me/shot_shot

Почему умер Янис Тимма

По разным данным, тело бывшего мужа Анны Седоковой нашли в подъезде жилого дома в центре Москвы. Телеграм-канал Mash пишет, что латвиец покончил с собой в бизнес-отеле. Shot сообщали, что тело Яниса Тиммы обнаружили в хостеле. По их данным, причиной смерти баскетболиста стала асфиксия, ВЧК-ОГПУ пишет, что спортсмен умер в результате падения с большой высоты.

Собеседник ТАСС в оперативных службах сообщил, что рядом с Тиммой лежал телефон с последним пожеланием перед смертью. На заставке был номер Седоковой с просьбой позвонить ей.

Янис Тимма

Коллега по цеху Седоковой Анна Калашникова считает, что Янис Тимма был абьюзером. Певица рассказала, что латвиец преследовал экс-супругу после расставания.

"В начале декабря Анна развелась с Янисом. Он, конечно, был против развода, но она устала от этих отношений. Абьюзер и, судя по всему, еще и алкоголик. Он преследовал ее, хотя так и не смог за годы их брака сделать ее счастливой. Думаю, Аня очень любила мужа, иначе столько не терпела бы этот брак. К сожалению, она столкнулась с человеком с нездоровой психикой. Слава Богу, что еще не было с ним общих детей", — сказала Калашникова.

Напомним, Анна Седокова попала в больницу после смерти Яниса Тиммы.

Также Фокус писал о реакции отца Яниса Тиммы на смерть баскетболиста.