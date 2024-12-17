Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы

Анна Седокова эмоционально отреагировала на новость о самоубийстве ее бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

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Анна Седокова отреагировала на новость о самоубийстве ее бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Видео певицы разлетелось по российским пабликам.

Так, певица поделилась, что в последнее время ее жизнь была "похожа на ад" и она имела целью защитить своего ребенка от этой информации.

"У меня маленький ребенок. Он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком я жила аду все эти годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации", — сказала Анна.

По информации российских СМИ, Тимма страдал от депрессии, а его последнее сообщение в соцсетях было поздравлением Седоковой с ее праздником, который пришелся на 16 декабря. Баскетболист покончил с собой в московском отеле, где его тело было найдено с телефонной заставкой, на которой был номер Седоковой и надпись "позвоните Анне".

Российские СМИ сообщают, что причиной смерти стало удушение, а его кровь проверяют на наличие наркотических веществ. Также отмечается, что суицидальные мысли у Тиммы возникли после разрыва отношений с певицей.

Анна Седокова официально подала на развод с Тиммой 16 ноября после пяти лет отношений, а намерение об этом объявила еще в августе. Пара поженилась в сентябре 2020 года.

Напомним, ранее мы писали, что Руслана рассказала о тете, которая осталась в России.