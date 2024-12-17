Руслана рассказала о тете, которая осталась в России: "Она поддержала Украину, но не может уехать"

Украинская певица Руслана поделилась историей о своей тете, которая осталась в России и, хотя и стала на сторону Украины во время войны, не смогла уехать из-за опасности и своего статуса родственницы известной украинской артистки. Певица призналась, что из-за этого ее родственница переживает сложные времена.

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Руслана рассказала о родственнице в России, которая стала на сторону Украины во время войны. Подробностями родственных связей в России артистка поделилась в интервью Славы Демина.

Певица поделилась, что ее тетя, проживающая в стране-агрессоре, долго не могла понять события, происходящие в Украине. Однако после начала войны она осознанно выбрала поддержку украинской стороны. Несмотря на это, тетя осталась в России из-за опасности, ведь, по словам Русланы, она не может покинуть страну из-за своего статуса как родственницы известной украинской певицы.

Звезда рассказала, что ее тетя когда-то жила во Львове и работала в Польше, а сейчас ее родственница находится в России.

"Моя племянница, дочь тети, сразу уехала в Швейцарию, а тетя осталась", — поделилась Руслана.

Певица призналась, что иногда ей очень жаль свою родственницу, ведь она, как и во время Майдана, сталкивается с проблемами из-за своей семьи и ее связи с Украиной.

Напомним, ранее мы писали, что певица Руслана призналась, почему ей не удалось стать матерью.

Кроме этого, Фокус писал, что Руслана рассказала о кризисе в отношениях и желании развестись.