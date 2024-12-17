Руслана розповіла про тітку, яка залишилася в Росії: "Вона підтримала Україну, але не може виїхати"

Українська співачка Руслана поділилася історією про свою тітку, яка залишилася в Росії і, хоча й стала на бік України під час війни, не змогла виїхати через небезпеку та свій статус родички відомої української артистки. Співачка зізналася, що через це її родичка переживає складні часи.

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Руслана розповіла про родичку в Росії, яка стала на бік України під час війни. Подробицями родинних зв'язків в Росії артистка поділилася в інтерв'ю Слави Дьоміна.

Співачка поділилася, що її тітка, яка проживає в країні-агресорці, довго не могла зрозуміти події, що відбуваються в Україні. Однак після початку війни вона усвідомлено обрала підтримку української сторони. Незважаючи на це, тітка залишилася в Росії через небезпеку, адже, за словами Руслани, вона не може покинути країну через свій статус як родички відомої української співачки.

Зірка розповіла, що її тітка колись жила у Львові і працювала в Польщі, а зараз її родичка перебуває в Росії.

"Моя племінниця, донька тітки, одразу виїхала до Швейцарії, а тітка залишилася", – поділилася Руслана.

Співачка зізналася, що іноді їй дуже шкода свою родичку, адже вона, як і під час Майдану, стикається з проблемами через свою родину та її зв'язки з Україною.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Руслана зізналася, чому їй не вдалося стати матір'ю.

Крім цього, Фокус писав, що Руслана розповіла про кризу в стосунках та бажання розлучитися.