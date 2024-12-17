Співачка Руслана зізналася, чому їй не вдалося стати матір'ю

Відома українська співачка Руслана вперше відверто розповіла про свої складні спроби стати матір'ю. У новому інтерв'ю вона поділилася, як неодноразово намагалася завагітніти, зверталася до ЕКЗ, але всі спроби виявились безуспішними.

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Відома українська співачка Руслана вперше поділилася болісною історією свого життя – вона зізналася, що багато років намагалася стати матір'ю, але всі спроби закінчувалися невдачею. В інтерв'ю Славі Дьоміну артистка розповіла, що мріяла про дітей і неодноразово пробувала як природний шлях, так і штучне запліднення (ЕКЗ).

За словами артистки, на жаль, жодна з її спроб стати мамою не принесла бажаного результату.

"Багато разів я намагалася завагітніти… Проблем зі здоров'ям у мене немає. Можливо, стреси, виснаження, ще щось… Ми дуже хотіли дітей, і я багато робила спроб. Це був природний шлях і ЕКЗ. Було навіть забагато ЕКЗ, коли лікарі вже попросили мене зупинитися й пожаліти себе, бо це могло вплинути на моє здоров'я", – зізналася співачка.

Руслана також розповіла, що у 2010 році їй вдалося завагітніти завдяки ЕКЗ, але тоді вона втратила дитину на ранньому терміні.

"Це був мій перший ЕКЗ протокол. Навіть місяця не було… На третьому тижні вагітність перервалася", – поділилася зірка.

Однак як розповіла артистка, вона не втрачає віру, що все ж стане мамою, адже у неї залишився ще один спосіб, який може реалізувати її бажання. Слава Дьомін уточнив, чи мова йде про сурогатне материнство, на що співачка відповіла: "Ми говоримо про те, що буде копія Руслани".

Відома українська співачка Руслана Лижичко вже понад 30 років у шлюбі зі своїм чоловіком Олександром Ксенофонтовим. Їхні стосунки пройшли через різні випробування, але пара змогла зберегти міцний союз, заснований на любові та спільній справі.

Історія знайомства та початок стосунків

Олександр Ксенофонтов – музикант, продюсер та співавтор багатьох хітів Руслани. Саме він став ключовою фігурою у її творчості, а з часом і в особистому житті. Пара познайомилася ще на початку кар'єри Руслани, і їх об'єднала спільна любов до музики. Згодом Олександр став не лише чоловіком співачки, а й її головною підтримкою та партнером у творчому процесі.

Попри довгий і міцний союз, у шлюбі Руслани та Олександра не завжди було гладко. Співачка зізнавалася, що їхні стосунки переживали серйозні кризи.

Однією з найскладніших ситуацій стала криза після другого Майдану, коли пара опинилася за крок від розлучення через різні погляди на майбутнє. Руслана також розповідала, що Олександр почав втручатися у її творчий простір після перемоги на "Євробаченні". Ці розбіжності ледь не зруйнували їхній шлюб.

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