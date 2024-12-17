Певица Руслана призналась, почему ей не удалось стать матерью

Известная украинская певица Руслана впервые откровенно рассказала о своих сложных попытках стать матерью. В новом интервью она поделилась, как неоднократно пыталась забеременеть, обращалась к ЭКО, но все попытки оказались безуспешными.

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Известная украинская певица Руслана впервые поделилась мучительной историей своей жизни — она призналась, что много лет пыталась стать матерью, но все попытки заканчивались неудачей. В интервью Славе Демину артистка рассказала, что мечтала о детях и неоднократно пробовала как естественный путь, так и искусственное оплодотворение (ЭКО).

По словам артистки, к сожалению, ни одна из ее попыток стать мамой не принесла желаемого результата.

"Много раз я пыталась забеременеть... Проблем со здоровьем у меня нет. Возможно, стрессы, истощение, еще что-то... Мы очень хотели детей, и я много делала попыток. Это был естественный путь и ЭКО. Было даже слишком много ЭКО, когда врачи уже попросили меня остановиться и пожалеть себя, потому что это могло повлиять на мое здоровье", — призналась певица.

Руслана также рассказала, что в 2010 году ей удалось забеременеть благодаря ЭКО, но тогда она потеряла ребенка на раннем сроке.

"Это был мой первый ЭКО протокол. Даже месяца не было... На третьей неделе беременность прервалась", — поделилась звезда.

Однако как рассказала артистка, она не теряет веру, что все же станет мамой, ведь у нее остался еще один способ, который может реализовать ее желание. Слава Демин уточнил, идет ли речь о суррогатном материнстве, на что певица ответила: "Мы говорим о том, что будет копия Русланы".

Известная украинская певица Руслана Лыжичко уже более 30 лет в браке со своим мужем Александром Ксенофонтовым. Их отношения прошли через разные испытания, но пара смогла сохранить крепкий союз, основанный на любви и общем деле.

История знакомства и начало отношений

Александр Ксенофонтов — музыкант, продюсер и соавтор многих хитов Русланы. Именно он стал ключевой фигурой в ее творчестве, а со временем и в личной жизни. Пара познакомилась еще в начале карьеры Русланы, и их объединила общая любовь к музыке. Впоследствии Александр стал не только мужем певицы, но и ее главной поддержкой и партнером в творческом процессе.

Несмотря на долгий и крепкий союз, в браке Русланы и Александра не всегда было гладко. Певица признавалась, что их отношения переживали серьезные кризисы.

Одной из самых сложных ситуаций стал кризис после второго Майдана, когда пара оказалась в шаге от развода из-за разных взглядов на будущее. Руслана также рассказывала, что Александр начал вмешиваться в ее творческое пространство после победы на "Евровидении". Эти разногласия едва не разрушили их брак.

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