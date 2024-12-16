Лариса Долина и Тина Канделаки попали в санкционный список ЕС

Европейский Союз объявил о новом санкционном пакете против России, включая ограничения для нескольких известных лиц, среди которых телеведущая Тина Канделаки и певица Лариса Долина. Они стали частью списка, который отражает продолжение политики ЕС в отношении лиц, активно поддерживающих агрессивные действия России в Украине.

Related video

Европейский Союз обнародовал новый санкционный список в рамках 15-го пакета ограничительных мер против России. Под санкции попали несколько известных российских персон, включая певицу Ларису Долину, телеведущую Тину Канделаки, а также программного директора дискуссионного клуба "Валдай" Тимофея Бордачева. Кроме того, под ограничения попали глава Мордовии Артем Здунов и глава "Автодора" Вячеслав Петушенко. Об этом пишут российские СМИ.

В списке также указаны гендиректора нескольких компаний, в частности "Газпром флота", "Газпром СПГ технологий", "Газбудпрома", а также руководители компаний Шипинг и "Инвестнефтетрейд". Отдельно под санкции попала авиакомпания UTair.

Значительную часть санкционного пакета составляют военные из России, а также высокопоставленные чиновники, включая главу Министерства обороны КНДР Гвана Чхоля и заместителя начальника Генштаба КНДР Кима ЕнБока. Также под санкции попал ПАО "ПИК — специализированный застройщик".

Эти меры продолжают политику ЕС в отношении лиц и организаций, которые поддерживают агрессивные действия России и способствуют дестабилизации ситуации в Украине.

Фото: РБК

Тина Канделаки позиция относительно войны

Тина Канделаки является известной российской телеведущей и публичной личностью, которая неоднократно выражала свою поддержку политике Кремля, в частности относительно войны в Украине. Она активно поддерживает действия России и часто высказывается в их защиту в медиа и социальных сетях.

Канделаки неоднократно отрицала, что война является агрессией России против Украины, вместо этого она позиционирует ее как "спецоперацию", которую Россия проводила для "защиты своих интересов". Она поддерживает политические нарративы, которые продвигает российская власть, и выступает против международных санкций и критики в адрес России.

Несмотря на это, ее публичные высказывания по поводу войны вызывают много споров и неоднозначных реакций, как в России, так и за ее пределами. В частности, она неоднократно высказывала мнение, что международное сообщество не должно вмешиваться во внутренние дела России и что страны Запада проводят несправедливую политику в отношении ее государства.

Фото: Скриншот

Позиция Ларисы Долиной

Лариса Долина, российская певица, с самого начала войны в Украине стала известной своими пророссийскими высказываниями. Она неоднократно выражала поддержку политике Кремля в отношении войны в Украине и выступала в защиту действий российских властей.

В публичных выступлениях Долина отрицала факт агрессии со стороны России и использовала пропагандистские нарративы, которые распространяются государственными СМИ. Она называла войну в Украине "специальной операцией" и поддерживала политику Кремля как "необходимую" для защиты национальных интересов России.

Напомним, ранее мы писали, больше не "народные": кого из артистов лишили государственных наград.