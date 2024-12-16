Лариса Доліна та Тіна Канделакі потрапили в санкційний список ЄС

Європейський Союз оголосив про новий санкційний пакет проти Росії, включаючи обмеження для кількох відомих осіб, серед яких телеведуча Тіна Канделакі та співачка Лариса Доліна. Вони стали частиною списку, який відображає продовження політики ЄС щодо осіб, що активно підтримують агресивні дії Росії в Україні.

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Європейський Союз оприлюднив новий санкційний список у межах 15-го пакету обмежувальних заходів проти Росії. Під санкції потрапили кілька відомих російських персон, включаючи співачку Ларису Доліну, телеведучу Тіну Канделакі, а також програмного директора дискусійного клубу "Валдай" Тимофія Бордачова. Крім того, під обмеження потрапили голова Мордовії Артем Здунов та голова "Автодору" В'ячеслав Петушенко. Про це пишуть російські ЗМІ.

У списку також зазначені гендиректори кількох компаній, зокрема "Газпром флоту", "Газпром СПГ технологій", "Газбудпрому", а також керівники компаній Шипінг і "Інвестнафтотрейд". Окремо під санкції потрапила авіакомпанія UTair.

Значну частину санкційного пакета складають військові з Росії, а також високопосадовці, включаючи голову Міністерства оборони КНДР Гвана Чхоля та заступника начальника Генштабу КНДР Кіма ЄнБока. Також під санкції потрапив ПАТ "ПІК — спеціалізований забудовник".

Ці заходи продовжують політику ЄС щодо осіб і організацій, які підтримують агресивні дії Росії та сприяють дестабілізації ситуації в Україні.

Фото: РБК

Тіна Канделакі позиція щодо війни

Тіна Канделакі є відомою російською телеведучою та публічною особистістю, яка неодноразово висловлювала свою підтримку політиці Кремля, зокрема щодо війни в Україні. Вона активно підтримує дії Росії і часто висловлюється на їх захист у медіа та соціальних мережах.

Канделакі неодноразово заперечувала, що війна є агресією Росії проти України, натомість вона позиціонує її як "спецоперацію", яку Росія проводила для "захисту своїх інтересів". Вона підтримує політичні наративи, які просуває російська влада, і виступає проти міжнародних санкцій та критики на адресу Росії.

Попри це, її публічні висловлювання з приводу війни викликають багато суперечок і неоднозначних реакцій, як в Росії, так і за її межами. Зокрема, вона неодноразово висловлювала думку, що міжнародне співтовариство не повинно втручатися у внутрішні справи Росії і що країни Заходу проводять несправедливу політику щодо її держави.

Фото: Скриншот

Позиція Лариси Доліної

Лариса Доліна, російська співачка, з самого початку війни в Україні стала відомою своїми проросійськими висловлюваннями. Вона неодноразово висловлювала підтримку політиці Кремля щодо війни в Україні і виступала на захист дій російської влади.

У публічних виступах Доліна заперечувала факт агресії з боку Росії та використовувала пропагандистські наративи, які поширюються державними ЗМІ. Вона називала війну в Україні "спеціальною операцією" та підтримувала політику Кремля як "необхідну" для захисту національних інтересів Росії.

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