Ані Лорак, Таїсія Повалій та Ігор Крутой — шістьох артистів позбавили державних нагород

Напередодні Верховна Рада України підтримала законопроєкт №11410, який ініціював президент України Володимир Зеленський. Цей проєкт закону передбачає позбавлення державних нагород України осіб, які були засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, окремі злочини проти громадської безпеки, тих, хто пропагує державу-агресорку чи виправдовує окупацію України.

Шістьох співаків, які мали звання Народних артистів України, позбавили державних нагород. Відповідний указ президента України Володимира Зеленського було опубліковано сьогодні, 22 листопада.

Так, рішенням РНБО щодо позбавлення державних нагород зрадників України стосувалося 34 осіб. Серед них колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі. З діячів культури указ торкнеться шістьох представників.

Відповідно, почесного звання "Народний артист України" позбавили:

Микола Басков

Микола Басков Фото: Zvezdi.ru

48-річного російського співака Миколу Баскова. Артист свого часу виступав в Україні, однак ще під час Помаранчевої революції показав свої політичні погляди. У 2004 році Басков підтримував політичні позиції Віктора Януковича. Вже тоді на одному зі своїх виступів співак заявив: "Уряд і президент Росії не дозволять поставити Україну на коліна перед Америкою". Вже у 2014 році Басков підтримав окупацію Криму, яка розпочалася російською армією. Тоді ж, 2015-го, вперше виникла пропозиція позбавити співака звання Народного артиста Україні, яка не дійшла до виконання. Відповідно, у 2022 році Микола Басков підтримав політичні погляди чинного президента Росії Володимира Путіна та водночас війну в Україні.

Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров Фото: РІА

57-річний співак Філіп Кіркоров отримав звання "Народний артист України" у 2008 році. Однак у 2014му співак прославився українофобними висловлюваннями, підтримав анексію Криму та захоплення частини українських регіонів. Вже у 2022 році Кіркоров активно підтримував воєнні дії на території України. Згодом артист навіть відвідав окуповані Росією українські території.

Олександр Малінін

Олександр Малінін Фото: З відкритих джерел

66-річний співак Олександр Малінін звання Народного артиста України одержав у 2004 році. Однак вже у 2022-му артист став на бік російського президента Володимира Путіна і підтримав воєнні дії на території України. Вже згодом співак заявив, що готовий взяти у руки зброю, щоб воювати проти українців.

Ігор Крутой

Ігор Крутой Фото: З відкритих джерел

Звання Народний артист України втратив і уродженець Кіровоградської області 70-річний композитор Ігор Крутой. Попри те, що композитор тривалий час утримувався від коментування війни в Україні, все ж в одному зі своїх інтерв’ю він дав зрозуміти, що обирає бік Росії.

Ані Лорак

Ані Лорак Фото: АНИ ЛОРАК/Instagram

Ще одна уродженка України — 46-річна співачка Кароліна Куєк (Ані Лорак) — також більше не Народна артистка України. Державну нагороду співачка отримала у 2008 році. Однак, попри державне визнання артистка після 2014-го та після 2022 року залишилася будувати кар’єру в Росії. До сьогодні співачка жодним чином не стала на захист своєї Батьківщини, чим фактично визначила свою позицію, підтримавши Володимира Путіна.

Таїсія Повалій

Таїсія Повалій Фото: З відкритих джерел

59-річна співачка Таїсія Повалій, також уродженка України, втратила звання "Заслужена артистка України" та "Народна артистка України". Хоч санкції проти співачки почали діяти раніше, вона й досі мала державні нагороди. Артистка відкрито підтримує війну на Батьківщині, а дії чинного президента Росії Володимира Путіна називає "порятунком українців".

Зауваження, відповідно до указу, йдеться не лише про позбавлення державних нагород України, а й, зокрема, про блокування активів, анулювання ліцензій і дозволів та повне припинення торгівельних операцій.

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