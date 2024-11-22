Валерій Залужний у футболці кольору бургунді подякував українським військовим (фото)

Попри те, що Валерій Залужний з лютого 2024 року не виконує обов'язки головнокомандувача ЗСУ і був списаний з армії за станом здоров'я, все ж генерал не забуває про жодне професійне свято українських військових.

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний у День десантно-штурмових військ опублікував свіже фото на якому показався у незвичайній футболці. Світлиною генерал поділився у себе на сторінці у фейсбуці вчора, 21 листопада.

На фото Валерій Залужний одягнений у футболку кольору бургунді, на якій зображений принт ДШВ — крила, з написом: "Шлях — честь".

Попри те, що Валерій Залужний вже більше ніж пів року не має стосунку до ЗСУ та працює за кордоном, все ж у важливі для українських військ дні він завжди віддає честь і шану всім причетним до оборони України.

Варто зауважити, раніше Фокус писав, що пластичний хірург відповів, чи робив Валерій Залужний пластичні операції. Тоді лікар відзначив, що зі зміною професії та місяця роботи змінилася і зовнішність генерала. Зокрема, зауважив, що той ніби аж помолодшав, припустивши, що це пов’язано з менш нервовою роботою і тим, що Залужний банально відпочив і виспався. Що спостерігається і на новому фото генерала.

Довідка: ДШВ — військовий бойовий підрозділ ЗСУ, який працює як повітряний десант, а також може вести тактичні бої на землі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нумеролог розповіла про кармічний обов'язок Валерія Залужного.

Крім цього, Фокус писав, що Залужний показав свіже фото з дружиною на прогулянці в Лондоні.