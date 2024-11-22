Валерий Залужный в футболке цвета бургунди поблагодарил украинских военных (фото)

Несмотря на то, что Валерий Залужный с февраля 2024 года не исполняет обязанности главнокомандующего ВСУ и был списан из армии по состоянию здоровья, все же генерал не забывает ни об одном профессиональном празднике украинских военных.

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в День десантно-штурмовых войск опубликовал свежее фото, на котором показался в необычной футболке. Фотографией генерал поделился у себя на странице в Фейсбук вчера, 21 ноября.

На фото Валерий Залужный одет в футболку цвета бургунди, на которой изображен принт ДШВ — крылья, с надписью: "Путь — честь".

Несмотря на то, что Валерий Залужный уже более полугода не имеет отношения к ВСУ и работает за рубежом, все же в важные для украинских войск дни он всегда отдает честь и уважение всем причастным к обороне Украины.

Стоит заметить, что ранее Фокус писал, что пластический хирург ответил, делал ли Валерий Залужный пластические операции. Тогда врач отметил, что со сменой профессии и месяца работы изменилась и внешность генерала. В частности, подчеркнул, что тот будто бы помолодел, предположив, что это связано с менее нервной работой и тем, что Залужный банально отдохнул и выспался. Что наблюдается и на новом фото генерала.

Справка: ДШВ — военное боевое подразделение ВСУ, которое работает как воздушный десант, а также может вести тактические бои на земле.

Напомним, ранее мы писали, что нумеролог рассказала о кармической обязанности Валерия Залужного.

Кроме этого, Фокус писал, что Залужный показал свежее фото с женой на прогулке в Лондоне.