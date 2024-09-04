"Готов жизнь отдать": нумеролог рассказала о кармической обязанности Валерия Залужного

Прошло полгода со дня, когда Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Уже три месяца бывший военнослужащий исполняет обязанности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

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Валерий Залужный — генерал, который стал примером для подражания и авторитетом среди военнослужащих, отставку которого болезненно восприняло общество. Сегодня в свои 51 Залужный продолжает работать, представляя интересы Украины в Великобритании и Северной Ирландии. Что именно повлияло на успех бывшего главнокомандующего рассказала нумеролог Валерия Мартыненко, которая специально для Фокуса разобрала его дату.

Так, Валерий Залужный родился 8 июля 1973 года. По словам нумеролога, число 8 — это энергия справедливых людей, которые придерживаются принципов и правил.

"Люди, которые очень хорошо разбираются в причинно-следственных связях и могут тесно связывать свою жизнь с политикой, юриспруденцией. Их миссия — нести справедливость в мир. Но, как только они сами начинают отклоняться от законов, очень быстро расплачиваются за это. Валерий Залужный в своей матрице имеет много энергий числа 7, что дословно переводится как "воин". Это очень амбициозные люди, которые постоянно развиваются, достигают своих целей и борются за справедливость", — пояснила Валерия Мартыненко.

По ее словам, это энергия сильных людей, которые могут быть политиками и решать глобальные вопросы на международной арене, защищая свое государство. Одной из миссий Залужного является укрепление семьи, семейных традиций и помощь своей стране. Патриотизм.

"Все его действия должны быть нацелены на укрепление духа, защиты родных и Родины. Героический тип личности, готовый жизнь отдать ради высокой цели. Людям с 20 арканом (сумма чисел года рождения) категорически запрещено говорить плохо о своей семье, Родине, президенте. Люди с 20 энергией способны прославить свой род, Родину великими делами", — пояснила нумеролог.

По словам Валерии Мартыненко, комбинация чисел 8 (день рождения) и 20 (сумма чисел года рождения) наделяет его быстрой кармой. Поэтому важно проживать энергии по плюсу и не отклоняться от закона и принципов.

Напомним, ранее мы писали, что нумеролог рассказала окармической обязанности Елены Зеленской и ее совместимости с Владимиром.