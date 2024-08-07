Нумеролог рассказала о кармической обязанности Елены Зеленской и ее совместимости с Владимиром

Последние два года Елена и Владимир Зеленские живут отдельно. Причиной этому стала полномасштабная война в Украине, которую начала Россия.

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Елена Зеленская родилась 6 февраля 1978 года. Последние пять лет ранее сценаристка студии "Квартал 95" находится в статусе Первой леди Украины. Специально для Фокуса нумеролог Валерия Мартыненко рассказала о нумерологическом значении даты рождения Елены Зеленской и ее совместимости с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Валерии Мартыненко, матрица судьбы Елены Зеленской на 70% совпадает с матрицей Владимира Зеленского, а именно: проявленность, лидерство, стать примером для других и быть представителем большого количества людей на международной арене. Но главные энергии Елены Зеленской все-таки отличаются.

"Она представительница красивой энергии любви и коммуникации. Это энергия людей, которые рождены нести добро, эстетику и мир в мир. Также она имеет энергию, которая отвечает за дипломатические способности, то есть ей легко найти общий язык с кем-либо, донести информацию до других людей и наладить связи", — пояснила нумеролог.

Она также добавила, что Первая леди страны имеет очень духовную жизненную миссию, ее задача — помогать женщинам по всему миру, быть примером для них и наставником.

Владимир и Елена Зеленские

Что касается совместительства пары Владимира и Елены, то, по словам Валерии Мартыненко, они на 70% имеют похожие программы, поэтому их задача — помочь друг другу с ними справиться.

"Первая энергия их партнерства говорит о том, что отношения в первую очередь построены на крепкой дружбе и доверии. Это энергия лучших друзей, где нет секретов, а наоборот, тотальная искренность. Следующее число пары говорит, что они встретились, чтобы строить семью, продолжать род и иметь детей. Единственной проблемой в них может быть слишком высокая эмоциональность каждого из партнеров. Если научиться справляться с эмоциями и не забывать о сексуальной жизни, что может произойти из-за энергии дружбы, то совместительство их пары, можно считать идеальным", — резюмировала нумеролог.

Напомним, ранее мы писали, что нумеролог рассказала о кармической миссии Владимира Зеленского.