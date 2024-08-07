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Нумерологиня розповіла про кармічний обов'язок Олени Зеленської та її сумісність з Володимиром

Олена Зеленська - нумерологія дати народження
Фото: Антон Кулаковський | Олена Зеленська

Останні два роки Олена та Володимир Зеленські живуть окремо. Причиною цьому стала повномасштабна війна в Україні, яку розпочала Росія.

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Олена Зеленська народилася 6 лютого 1978 року. Останні п’ять років раніше сценаристка студії "Квартал 95" перебуває у статусі Першої леді України. Спеціально для Фокусу нумерологиня Валерія Мартиненко розповіла про нумерологічне значення дати народження Олени Зеленської та її сумісність з Президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Валерії Мартиненко, матриця долі Олени Зеленської на 70% співпадає з матрицею Володимира Зеленського, а саме: проявленість, лідерство, стати прикладом для інших та бути представником великої кількості людей на міжнародній арені. Але головні енергії Олени Зеленської все-таки відрізняються.

"Вона представниця красивої енергії любові та комунікації. Це енергія людей, які народженні нести добро, естетику та мир у світ. Також вона має енергію, яка відповідає за дипломатичні здібності, тобто їй легко знайти спільну мову з будь-ким, донести інформацію до інших людей та налагодити звʼязки", — пояснила нумерологиня.

Вона також додала, що Перша леді країни має дуже духовну життєву місію, її завдання — допомагати жінкам по всьому світу, бути прикладом для них та наставником.

Володимир та Олена Зеленські прогноз від нумеролога Fullscreen
Володимир та Олена Зеленські

Що стосується сумісництва пари Володимира та Олени, то, за словами Валерії Мартиненко, вони на 70% мають схожі програми, тому їхнє завдання — допомогти один одному з ними впоратися.

"Перша енергія їхнього партнерства говорить про те, що відносини в першу чергу збудовані на міцній дружбі та довірі. Це енергія найкращих друзів, де немає секретів, а навпаки, тотальна щирість. Наступне число пари говорить, що вони зустрілися, аби будувати сімʼю, продовжувати рід та мати дітей. Єдиною проблемою в них може бути занадто висока емоційність кожного з партнерів. Якщо навчитися справлятися з емоціями та не забувати про сексуальне життя, що може статися через енергію дружби, то сумісництво їх пари можна вважати ідеальним", — резюмувала нумерологиня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нумерологиня розповіла про кармічну місію Володимира Зеленського.