Нумерологиня розповіла про кармічний обов'язок Олени Зеленської та її сумісність з Володимиром

Останні два роки Олена та Володимир Зеленські живуть окремо. Причиною цьому стала повномасштабна війна в Україні, яку розпочала Росія.

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Олена Зеленська народилася 6 лютого 1978 року. Останні п’ять років раніше сценаристка студії "Квартал 95" перебуває у статусі Першої леді України. Спеціально для Фокусу нумерологиня Валерія Мартиненко розповіла про нумерологічне значення дати народження Олени Зеленської та її сумісність з Президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Валерії Мартиненко, матриця долі Олени Зеленської на 70% співпадає з матрицею Володимира Зеленського, а саме: проявленість, лідерство, стати прикладом для інших та бути представником великої кількості людей на міжнародній арені. Але головні енергії Олени Зеленської все-таки відрізняються.

"Вона представниця красивої енергії любові та комунікації. Це енергія людей, які народженні нести добро, естетику та мир у світ. Також вона має енергію, яка відповідає за дипломатичні здібності, тобто їй легко знайти спільну мову з будь-ким, донести інформацію до інших людей та налагодити звʼязки", — пояснила нумерологиня.

Вона також додала, що Перша леді країни має дуже духовну життєву місію, її завдання — допомагати жінкам по всьому світу, бути прикладом для них та наставником.

Володимир та Олена Зеленські

Що стосується сумісництва пари Володимира та Олени, то, за словами Валерії Мартиненко, вони на 70% мають схожі програми, тому їхнє завдання — допомогти один одному з ними впоратися.

"Перша енергія їхнього партнерства говорить про те, що відносини в першу чергу збудовані на міцній дружбі та довірі. Це енергія найкращих друзів, де немає секретів, а навпаки, тотальна щирість. Наступне число пари говорить, що вони зустрілися, аби будувати сімʼю, продовжувати рід та мати дітей. Єдиною проблемою в них може бути занадто висока емоційність кожного з партнерів. Якщо навчитися справлятися з емоціями та не забувати про сексуальне життя, що може статися через енергію дружби, то сумісництво їх пари можна вважати ідеальним", — резюмувала нумерологиня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нумерологиня розповіла про кармічну місію Володимира Зеленського.