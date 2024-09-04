"Готовий життя віддати": нумеролог розповіла про кармічний обов'язок Валерія Залужного

Минуло пів року з дня, коли Президент України Володимир Зеленський звільнив із посади Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вже три місяці колишній військовослужбовець виконує обов’язки Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

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Валерій Залужний — генерал, який став прикладом для наслідування та авторитетом серед військовослужбовців, відставку якого болісно сприйняло суспільство. Сьогодні у свої 51 Залужний продовжує працювати, представляючи інтереси України у Великій Британії та Північній Ірландії. Що саме вплинуло на успіх колишнього головнокомандувача розповіла нумерологиня Валерія Мартиненко, яка спеціально для Фокуса розібрала його дату.

Так, Валерій Залужний народився 8 липня 1973 року. За словами нумерологині, число 8 — це енергія справедливих людей, які дотримуються принципів та правил.

"Люди, які дуже добре розбираються в причинно-наслідкових звʼязках та можуть тісно повʼязувати своє життя з політикою, юриспруденцією. Їх місія — нести справедливість у світ. Але, як тільки вони самі починають відхилятися від законів, дуже швидко розплачуються за це. Валерій Залужний в своїй матриці має багато енергій числа 7, що дослівно перекладається як "воїн". Це дуже амбіційні люди, які постійно розвиваються, досягають своїх цілей та борються за справедливість", — пояснила Валерія Мартиненко.

За її словами, це енергія сильних людей, які можуть бути політиками та вирішувати глобальні питання на міжнародній арені, захищаючи свою державу. Однією із місій Залужного є зміцнення родини, сімейних традицій та допомога своїй країні. Патріотизм.

"Всі його дії мають бути націлені на зміцнення духу, захисту рідних та батьківщини. Героїчний тип особистості, готовий життя віддати заради високої мети. Людям з 20 арканом (сума чисел року народження) категорично заборонено говорити погано про свою родину, батьківщину, президента. Люди з 20 енергією здатні прославити свій рід, батьківщину великими справами", — пояснила нумерологиня.

За словами Валерії Мартиненко, комбінація чисел 8 (день народження) та 20 (сума чисел року народження) наділяє його швидкою кармою. Тому важливо проживати енергії за плюсом та не відхилятися від закону та принципів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нумерологиня розповіла про кармічний обов'язок Олени Зеленської та її сумісність із Володимиром.