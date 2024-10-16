Залужный показал свежее фото с женой на прогулке в Лондоне (фото)

Сменив военную форму на деловой костюм Валерий Залужный начал чаще делиться фотографиями из гражданской жизни.

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Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный опубликовал свежее фото с супругой Еленой. Снимком генерал поделился сегодня, 16 октября, у себя на странице в Facebook.

Совместное селфи пара сделала на прогулке в Лондоне. Об этом свидетельствует геолокация указанная под снимком, который опубликовал чиновник. Под фото Валерий также оставил романтическую подпись: "Тепло осени. У каждого свое".

За несколько часов совместное супружеское фото, на котором Елена и Валерий Залужные выглядят счастливыми и отдохнувшими, собрало около десяти тысяч лайков. Конечно публикация вызвала реакцию и обсуждение.

"Вауууууу, самые лучшие! Супер! Любим вас!", "Спасибо за ваше тепло, передается и нам, поддерживает! Железный генерал с горячим сердцем!", "Светитесь так!!! Пусть света будет достаточно, чтобы путь осветить и внукам в будущем! Многая лет! Люди-маяки", "Всегда вдохновляюсь Вашими совместными фото. Они такие теплые! И даже с экрана чувствуется сила безграничной любви и привязанности друг к другу", — пишут поклонники.

Заметим, что Елена и Валерий Залужные вместе уже много лет. Совместно супруги воспитывают двух дочерей. Весной 2023 года в одном из интервью Залужный рассказал, что с 2014-го очень редко видится со своей семьей. Уже в феврале 2024 года Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, которую он занимал с 2021-го. На его место Президент Украины назначил Александра Сырского.

Уже на следующий день Зеленский официально назначил Залужного послом Украины в Великобритании, а перед этим уволил его с военной службы по состоянию здоровья. Исполнять обязанности посла Украины в Великобритании начал уже в июле 2024 года.

Напомним, ранее мы писали, что нумеролог рассказала о кармической обязанности Валерия Залужного.

Кроме этого, Фокус писал, что пластический хирург ответил, делал ли Валерий Залужный пластические операции.