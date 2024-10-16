Залужний показав свіже фото з дружиною на прогулянці в Лондоні (фото)

Змінивши військову форму на діловий костюм Валерій Залужний почав частіше ділитися світлинами з цивільного життя.

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Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині Посол України у Великій Британії Валерій Залужний опублікував свіже фото з дружиною Оленою. Знімком генерал поділився сьогодні, 16 жовтня, у себе на сторінці в Facebook.

Спільне селфі пара зробила на прогулянці в Лондоні. Про це свідчить геолокація вказана під знімком, який опублікував посадовець. Під фото Валерій також залишив романтичний підпис: "Тепло осені. У кожного своє".

За кілька годин спільне подружнє фото, на якому Олена та Валерій Залужні здаються щасливими та відпочилими, зібрало близько десяти тисяч вподобайок. Звісно, публікація викликала реакцію і обговорення.

"Ваууууу, найкращі! Супер! Любимо вас!", "Дякуємо за ваше тепло, передається і нам, підтримує! Залізний генерал з палким серцем!", "Світитесь так!!! Най світла буде досить, щоб шлях освітити і онукам в майбутньому! Многая літ! Люди-маяки", "Завжди надихаюся Вашими спільними фото. Вони такі теплі! І навіть з екрана відчувається сила безмежного кохання та прив'язаності один до одного", — пишуть шанувальники.

Зауважимо, що Олена та Валерій Залужні разом вже багато років. Спільно подружжя виховує двох доньок. Навесні 2023 року в одному з інтерв’ю Залужний розповів, що з 2014-го дуже рідко бачиться зі своєю родиною. Вже у лютому 2024 року Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, яку він обіймав з 2021-го. На його місце президент України призначив Олександра Сирського.

Вже наступного дня Зеленський офіційно призначив Залужного послом України у Великій Британії, а перед цим звільнив його з військової служби за станом здоров'я. Виконувати обов’язки посла України у Британії ексголовнокомандувач почав вже у липні 2024 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нумеролог розповіла про кармічний обов'язок Валерія Залужного.

Крім цього, Фокус писав, що пластичний хірург відповів, чи робив Валерій Залужний пластичні операції.