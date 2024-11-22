Больше не "народные": кого из артистов лишили государственных наград

Накануне Верховная Рада поддержала законопроект, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Всего госнаград лишили 34 человека.

Президент Украины Владимир Зеленский лишил государственных наград шестерых певцов, которые имели звание Народных артистов Украины. Соответствующий указ был опубликован сегодня, 22 ноября.

Так, решением СНБО о лишении государственных наград предателей Украины касалось 34 человек. Среди них бывшие чиновники, народные депутаты, руководители СБУ и Генпрокуратуры, прокуроры, артисты, российские политические, религиозные и культурные деятели. Из деятелей культуры указ коснется шестерых представителей.

Соответственно, почетного звания "Народный артист Украины" лишили:

Николай Басков

Николай Басков Фото: Zvezdi.ru

48-летнего российского певца Николая Баскова. Артист в свое время выступал в Украине, однако еще во время Оранжевой революции показал свои политические взгляды. В 2004 году Басков поддерживал политические позиции Виктора Януковича. Уже тогда на одном из своих выступлений певец заявил: "Правительство и президент России не позволят поставить Украину на колени перед Америкой". Уже в 2014 году Басков поддержал оккупацию Крыма, которая началась российской армией. Тогда же, в 2015-м, впервые возникло предложение лишить певца звания Народного артиста Украины, которое не дошло до исполнения. Соответственно, в 2022 году Николай Басков поддержал политические взгляды действующего президента России Владимира Путина и одновременно войну в Украине. Уже сегодня Президент Украины Владимир Зеленский официально лишил государственной награды Николая Баскова.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров Фото: РИА

57-летний певец Филипп Киркоров получил звание "Народный артист Украины" в 2008 году. Однако в 2014-м певец прославился украинофобными высказываниями, поддержал аннексию Крыма и захват части украинских регионов. Уже в 2022 году Киркоров активно поддерживал военные действия на территории Украины. Впоследствии артист даже посетил оккупированные Россией украинские территории. Уже 22 ноября 2024 года Владимир Зеленский лишил государственной награды Филиппа Киркорова.

Александр Малинин

Александр Малинин Фото: Из открытых источников

66-летний певец Александр Малинин звание Народного артиста Украины получил в 2004 году. Сегодня, 22 ноября, Владимир Зеленский лишил артиста государственной награды. Однако уже в 2022-м артист стал на сторону российского президента Владимира Путина и поддержал военные действия на территории Украины. Уже потом певец заявил, что готов взять в руки оружие, чтобы воевать против украинцев.

Игорь Крутой

Игорь Крутой Фото: Из открытых источников

Звание Народный артист Украины потерял и уроженец Кировоградской области 70-летний композитор Игорь Крутой. Несмотря на то, что композитор долгое время воздерживался от комментирования войны в Украине, все же в одном из своих интервью он дал понять, что выбирает сторону России. Руководствуясь законом №11410 Владимир Зеленский лишил Игоря Крутого государственной награды.

Ани Лорак

Ани Лорак Фото: АНИ ЛОРАК/Instagram

Еще одна уроженка Украины — 46-летняя певица Каролина Куек (Ани Лорак) — также больше не Народная артистка Украины. Государственную награду певица получила в 2008 году. Однако, несмотря на государственное признание артистка после 2014-го и после 2022 года осталась строить карьеру в России. До сих пор певица никоим образом не стала на защиту своей Родины, чем фактически определила свою позицию, поддержав Владимира Путина. Лишить певицу звания украинцы требовали давно, сегодня, 22 ноября, Владимир Зеленский официально лишил Ани Лорак государственной награды.

Таисия Повалий

Таисия Повалий Фото: Из открытых источников

59-летняя певица Таисия Повалий, также уроженка Украины, потеряла звание "Заслуженная артистка Украины" и "Народная артистка Украины". Хотя санкции против певицы начали действовать раньше, она до сих пор имела государственные награды. Артистка открыто поддерживает войну на Родине, а действия действующего президента России Владимира Путина называет "спасением украинцев". По указу Владимира Зеленского артистку лишили государственной награды.

Замечание, согласно указу, речь идет не только о лишении государственных наград Украины, но и, в частности, о блокировании активов, аннулировании лицензий и разрешений и полном прекращении торговых операций.

Напомним, ранее мы писали, что Валерий Залужный в футболке цвета бургунди поблагодарил украинских военных.

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