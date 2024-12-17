30 лет в браке: Руслана рассказала о кризисе в отношениях и желании развестись

Известная украинская певица Руслана впервые откровенно рассказала о серьезном кризисе в браке с мужем Александром Ксенофонтовым. Супруги, которые вместе уже почти 30 лет, оказались на грани развода из-за творческих и личных разногласий.

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Известная украинская певица Руслана поделилась откровенными подробностями своего брака с мужем, продюсером Александром Ксенофонтовым, с которым вместе уже около 30 лет. В интервью Славе Демину Руслана вспомнила период после второго Майдана, когда супруги столкнулись с полной потерей веры в совместное будущее.

Артистка призналась, что их союз неоднократно переживал серьезные кризисы, которые могли привести к разводу.

"Это начинается, когда появляется абсолютное уныние: ты не веришь больше в эти отношения. Ты не веришь в завтрашний день с этим человеком. Казалось, мы уже столько всего прошли, но это было как-то по-другому", — поделилась певица.

Конфликт обострился из-за творческих разногласий, в частности после победы Русланы на "Евровидении". Муж артистки начал настаивать на большей сдержанности в ее высказываниях и сосредоточении на музыке, что, по словам Русланы, стало вмешательством в ее личное пространство.

"Он зашел на мою территорию. Я говорю: "Саша, я не вижу уже нас вместе. Тем более, если ты не поддерживаешь меня и забрасываешь свое". Он ответил спокойно: 'Ну если ты так хочешь, пусть будет так'", — рассказала певица.

К счастью, пара вовремя поняла, что стоит на грани ошибки. Руслана призналась, что в решающий момент они оба передумали разрывать отношения:

"Настал этот день. Я возвращаюсь к нему и говорю: "Саша, я не смогу это сделать". А он ответил: "Я не собираюсь никуда уходить"", — уточнила артистка.

По словам Русланы, их брак хоть и не стал идеальным, но трансформировался в отношения, где царят понимание и поддержка. Теперь даже серьезные моменты они воспринимают с юмором, шутя о "собранных чемоданах".

Напомним, ранее мы писали, что Руслана рассказала об опыте в политике и как жалеет об этом.

Кроме этого, Фокус писал, что экс-супруг Анны Седоковой покончил с собой: его тело нашли в гостинице в Москве.