"Не смогла сказать Ющенко "нет": Руслана рассказала об опыте в политике и как жалеет об этом

По словам певицы, в украинскую политику идут только ради того, чтобы что-то украсть. Руслане максимально предлагали до 3 миллионов долларов.

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Украинская певица Руслана жалеет о том, что в свое время присоединилась к политической команде бывшего президента Украины Виктора Ющенко и была народным депутатом от его партии. Об этом Руслана рассказала в интервью Славе Дьомину.

"Думаю за тот период вообще надо извиниться перед Богом, что снесло так с главной дороги. Я очень сожалею. Это мне так было не нужно. Я не знаю, что я там делала", — сказала Руслана.

Она объяснила, что за время своей каденции смогла создать в Верховной Раде подкомитет информационного обеспечения и евроатлантической интеграции.

"Я начала реальное продвижение НАТО в стране. Но когда мне за кулисами сказали, что этого делать не надо, при чем те, кто меня в политику пригласили, я сказала: "Извините, а я похожа на обезьяну? Ну тогда вычеркивайте меня". И я перестала ходить в парламент", — отметила певица.

По ее словам, именно тогда она поняла, что ее пригласили в команду, чтобы сделать хорошие предвыборные списки.

"Это классическая политическая фальшь. Мне не было, что там делать. Я не знаю, почему я согласилась. Не смогла сказать Ющенко "нет". Он такую песню о евроинтеграции спел... Как мои уши в это поверили, я не знаю", — рассказала Руслана.

Певица подчеркнула, что политики начали за ней "бегать" после победы на Евровидении в 2004 году. Максимально ее команде предлагали до 3 миллионов долларов.

"Думаю, что в политику идут только из-за того, что можно украсть. Это мое принципиальное убеждение", — подчеркнула Руслана.

Она уточнила, что речь идет исключительно об украинской политике, поскольку как устроена мировая политика певица не знает.

Напомним, Александра Зарицкая рассказала под кого на самом деле создавалась группа KAZKA.