"Задавила харизмой": Зарицкая рассказала под кого на самом деле создавалась группа KAZKA (видео)

По словам Александры Зарицкой, сначала в песне "Свята" она должна была петь только несколько строк. Также в группу искали темнокожую девушку.

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Украинская музыкальная группа KAZKA в первую очередь создавалась ради певицы и участницы первого сезона шоу "Холостяк" Яны Соломко. Об этом рассказала солистка группы Александра Зарицкая.

Она объяснила, что по замыслу продюсера группы Юрия Никитина, сначала в группе должны были бы быть три девушки.

"Я была девушка "в теле", другая девочка была кудрявая с белокурыми волосами и мы искали еще темнокожую девушку. С интересными тембрами", — сказала Зарицкая.

Однако впоследствии, по словам Александры, она "задавила харизмой" других участниц, в частности, когда записывалась первая песня "Свята". Продюсеру очень понравилось ее исполнение, после чего Зарицкая осталась единственной солисткой группы.

"Девушка ради которой вообще создавался этот проект — это была Яна Соломко", — отметила Зарицкая.

Яна Соломко Фото: Из открытых источников

По ее словам, Соломко приходила к Никитину с запросом на сольную карьеру, однако он мог предложить ей только участие в группе.

Александра Зарицкая также рассказала, что сейчас один из участников KAZKA является военнослужащим и членом "Культурного десанта", а другой ушел в творческий отпуск.

Напомним, в мае Александра Зарицкая отменила свадьбу с бойфрендом, которую планировала на лето 2024.

Тогда же певица Александра Зарицкая рассказала о планировании первенца.