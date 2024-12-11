"Задавила харизмою": Заріцька розповіла під кого насправді створювався гурт KAZKA (відео)

За словами Олександри Заріцької, спочатку у пісні "Свята" вона мала співати лише кілька рядків. Також в гурт шукали темношкіру дівчину.

Related video

Український музичний гурт KAZKA першочергово створювався заради співачки та учасниці першого сезону шоу "Холостяк" Яни Соломко. Про це розповіла солістка гурту Олександра Заріцька.

Вона пояснила, що за задумом продюсера гурту Юрія Нікітіна, спочатку в гурті мали б бути три дівчини.

"Я була дівчина "в тілі", інша дівчинка була кучерява з білявим волоссям і ми шукали ще темношкіру дівчину. З цікавими тембрами", — сказала Заріцька.

Проте згодом, за словами Олександри, вони "задавила харизмою" інших учасниць, зокрема, коли записувалась перша пісня "Свята". Продюсеру дуже сподобалось її виконання, після чого Заріцька залишилась єдиною солісткою гурту.

"Дівчина заради якої взагалі створювався цей проєкт — це була Яна Соломко", — зазначила Заріцька.

Яна Соломко Фото: З відкритих джерел

За її словами, Соломко приходила до Нікітіна із запитом на сольну кар'єру, проте він міг запропонувати їй лише участь у гурті.

Олександра Заріцька також розповіла, що наразі один з учасників KAZKA є військовослужбовцем та членом "Культурного десанту", а інший пішов у творчу відпустку.

Нагадаємо, у травні Олександра Заріцька скасувала весілля з бойфрендом, яке планувала на літо 2024.

Тоді ж співачка Олександра Заріцька розповіла про планування первістка.