"Ми вже готові": співачка Олександра Заріцька розповіла про планування первістка (відео)

Олександра Заріцька вже рік як заручена. У червні 2024 року пара планувала весілля, але вирішила скасувати його до закінчення війни в Україні.

31-річна співачка Олександра Заріцька, яка є солісткою гурту Kazka, зізналася, що вони з бойфрендом Павлом Тараненком, з яким вони заручилися у квітні 2023 року, вже готові до народження спільних дітей. Про планування поповнення в родині співачка розповіла у "Тур зірками" на Люкс ФМ!

Зокрема, на запитання журналістки, чи актуальна для них зараз тема народження дитини, співачка відповіла, що ця тема для них дуже насущна і вони постійно з Павлом про це говорять.

"Ми хочемо дітей. Ми не наважуємося. Бо для мене це дуже відповідально. Я дитина, яку дуже балували, а його ні. Він каже, не можна балувати дітей. І я вже бачу, що навіть не маючи дітей, в нас вже є різні думки з цього приводу. Я кажу, я буду кожен день їй купувати все, що вона хоче. Він каже, так не можна. І ми ще відтягуємо цей момент. Тому що я боюсь дуже, що воно буде", — зізналася співачка.

Вона також розповіла, що її бойфренд мріє, щоб у них народилася донечка. Сама ж Олександра не зізналася, якої статі хоче дитину.

"Мій Паша хоче тільки дівчинку. Я кажу, ну Паш, а якщо народиться хлопчик, що ми зробимо, що ми будимо з ним робити? Короче, так у нас. Ще мені здається, ментально ми не дуже готові. Тобто знаєш, треба якось налаштуватися на це. Хоча кажуть, що дітей запланованих майже ніколи не буває. Тобто воно має відбутися. Тобто ми вже готові. Короче, чекайте анонсів, коли станеться, тоді станеться", — сказала співачка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олександра Заріцька скасувала весілля з бойфрендом, яке планувала на червень 2024 року. Як пояснила співачка, вона мріє про гучне весілля, яке, на жаль, не можливе в умовах війни.