"Мы уже готовы": певица Александра Зарицкая рассказала о планировании первенца (видео)

Александра Зарицкая уже год как помолвлена. В июне 2024 года пара планировала свадьбу, но решила отменить ее до окончания войны в Украине.

31-летняя певица Александра Зарицкая, которая является солисткой группы Kazka, призналась, что они с бойфрендом Павлом Тараненко, с которым они обручились в апреле 2023 года, уже готовы к рождению общих детей. О планировании пополнения в семье певица рассказала в Тур звездами на Люкс ФМ!

В частности, на вопрос журналистки, актуальна ли для них сейчас тема рождения ребенка, певица ответила, что эта тема для них очень насущная и они постоянно с Павлом об этом говорят.

"Мы хотим детей. Мы не решаемся. Потому что для меня это очень ответственно. Я ребенок, которого очень баловали, а его нет. Он говорит, нельзя баловать детей. И я уже вижу, что даже не имея детей, у нас уже есть разные мнения по этому поводу. Я говорю, я буду каждый день ей покупать все, что она хочет. Он говорит, так нельзя. И мы еще оттягиваем этот момент. Потому что я боюсь очень, что оно будет", — призналась певица.

Она также рассказала, что ее бойфренд мечтает, чтобы у них родилась дочь. Сама же Александра не призналась, какого пола хочет ребенка.

"Мой Паша хочет только девочку. Я говорю, ну Паш, а если родится мальчик, что мы сделаем, что мы будим с ним делать? Короче, так у нас. Еще мне кажется, ментально мы не очень готовы. То есть знаешь, надо как-то настроиться на это. Хотя говорят, что детей запланированных почти никогда не бывает. То есть оно должно произойти. То есть мы уже готовы. Короче, ждите анонсов, когда произойдет, тогда произойдет", — сказала певица.

Напомним, ранее мы писали, что Александра Зарицкая отменила свадьбу с бойфрендом, которую планировала на июнь 2024 года. Как объяснила певица, она мечтает о громкой свадьбе, которая, к сожалению, не возможна в условиях войны.