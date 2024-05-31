Солистка группы Kazka Александра Зарицкая отменила свадьбу с бойфрендом, которую планировала на лето 2024

Александра Зарицкая с Павлом Тараненко обручились в апреле 2023 года. На июнь 2024 пара планировала отметить свадьбу, но в этом году планы изменились.

31-летняя солистка группы Kazka Александра Зарицкая призналась, что отменила свадьбу со своим бойфрендом Павлом Тараненко, которую планировала отметить в июне 2024 года. Что привело к такому решению певица рассказала в "Тур звездами" на Люкс ФМ!

В частности, в разговоре Александра призналась, что они приняли решение отменить свадьбу из-за войны, которая продолжается в Украине. Певица призналась, что мечтает о громкой свадьбе, которую сегодня она себе позволить не может.

"Свадьба будет, не переживайте. Есть более важные сейчас дела и я сейчас больше стараюсь помогать армии и больше выступать у военных, это какая-то моя первая цель, на которую я трачу больше всего средств. И мы решили, что отпразднуем свадьбу после войны. Мы не хотим это делать во время, потому что это будет не то, о чем я мечтала всю свою жизнь. То есть для меня свадьба как для странного и яркого человека, для меня свадьба именно два дня, 350 человек. Вот именно масштаб и не в плане денег, а масштаб в плане души. Знаете, когда твоя душа спокойна, и когда ты просто наслаждаешься максимально тем, что эти два дня только для вас. И это праздник любви", — призналась певица.

Солистка группы Kazka объяснила, что ей не позволяет совесть и жизненные принципы устраивать гуляния, тогда, когда ее родной город Харьков ежедневно страдает от обстрелов оккупантов.

Александра Зарицкая также рассказала, что жених уже много раз предлагал ей просто узаконить отношения, а после войны отпраздновать свадьбу, но пока она не готова к этому, ведь все же она мечтает о настоящей девичьей свадьбе.

"Паша мне много раз предлагал просто пойти расписаться. Но это все же не мое. Мы помолвлены, мы живем вместе, но пока что не официально", — пояснила певица.

Напомним, ранее мы писали, что солистка группы KAZKA впервые показала своего возлюбленного.

Кроме этого, Фокус писал, что фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая хочет сыграть свадьбу в Крыму.