Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька скасувала весілля з бойфрендом, яке планувала на літо 2024

Олександра Заріцька з Павлом Тараненком заручилися у квітні 2023 року. На червень 2024 пара планувала святкувати весілля, але цьогоріч плани змінилися.

31-річна солістка гурту Kazka Олександра Заріцька зізналася, що скасувала весілля зі своїм бойфрендом Павлом Тараненком, яке планувала святкувати у червні 2024 року. Що призвело до такого рішення співачка розповіла у "Тур зірками" на Люкс ФМ!

Зокрема, в розмові Олександра зізналася, що вони ухвалили рішення скасувати весілля через війну, яка триває в Україні. Співачка зізналася, що мріє про гучне весілля, яке сьогодні вона собі дозволити не може.

"Весілля буде, не переживайте. Є більш важливіші зараз справи і я наразі більше стараюся допомагати армії і більше виступати у військових, це якась моя перша ціль, на яку я витрачаю найбільше коштів. І ми вирішили, що відсвяткуємо весілля після війни. Ми не хочемо це робити під час, тому що це буде не те, про що я мріяла все своє життя. Тобто для мене весілля як для дивної і яскравої людини, для мене весілля саме два дні, 350 людей. От саме масштаб і не в плані грошей, а масштаб в плані душі. Знаєте, коли твоя душа спокійна, і коли ти просто насолоджуєшся максимально тим, що ці два дні тільки для вас. І це свято кохання", — зізналася співачка.

Солістка гурту Kazka пояснила, що їй не дає змогу совість та життєві принципи влаштовувати гуляння, тоді, коли її рідне місто Харків щодня потерпає від обстрілів окупантів.

Олександра Заріцька також розповіла, що наречений вже багато разів пропонував їй просто узаконити стосунки, а після війни відсвяткувати весілля, але поки вона не готова до цього, адже все ж таки вона мріє про справжнє дівчаче весілля.

"Паша мені багато разів пропонував просто піти розписатися. Але це все ж таки не моє. Ми заручені, ми живемо разом, але поки що не офіційно", — пояснила співачка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що солістка гурту KAZKA вперше показала свого коханого.

Крім цього, Фокус писав, що фронтвумен гурту KAZKA Олександра Заріцька хоче зіграти весілля в Криму.