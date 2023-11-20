Солістка гурту KAZKA розсекретила дату весілля

Пара Олександра Заріцька та motion-дизайнера гурту Hawx Павло Тараненко заручилися у травні 2023 року.

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31-річна співачка та солістка гурту "KAZKA" Олександра Заріцька зізналася, коли планує відсвяткувати весілля зі своїм бойфрендом. Подробицями співачка поділилися в інтерв'ю для програми "33 запитання" на Люкс.ФМ.

Нині пара вже попередньо визначилася, коли та де, хоче зіграти своє весілля.

Солістка гурту "KAZKA" відзначила, що попередньо вони запланували важливий день на червень місяць 2024 року, адже вони дуже сподіваються, що до цього часу в Україні закінчиться війна.

Також співачка зізналася, яку локацію хоче обрати для весілля. За словами Олександри, це має бути якесь максимально лісове місце

"Наше весілля, мені здається, має бути дуже інтимне. Якась така лісова історія, відкритий простір, дерева, ліхтарики", — зазначила Заріцька.

Варіантами локацій для церемонії пара розглядала море, але наразі цей варіант відкинули.

Дівчина також зізналися, що найбільше вона переживає за ведучого на своєму весіллі. Вона поки не визначилася, кого запросити на цю роль, адже дуже хвилюється, що їй самостійно доведеться рятувати проведення цього важливого для їх з Павлом родини.

Щодо підготовки до весілля Олександра поки нічого не розповідає, вочевидь пара не поспішає підготовку до церемонії. Однак, як стверджує співачка, їй важливо, щоб цей день був особливим. Вона за свою творчу діяльність побувала на багатьох весіллях і бачила різні варіації, тому сьогодні вона в роздумах, яким вона хотіла б бачити цей день у своїх стосунках. Також вона зізналася, що їй вже дуже хочеться створити свою сім’ю.

Нагадаємо, раніше солістка гурту KAZKA відповіла, скільки витрачає на місяць.