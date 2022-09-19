Солістка гурту KAZKA вперше показала свого коханого (фото)

Знаменитість поділилася особистими кадрами.

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30-річна українська співачка Олександра Заріцька вперше показала свого коханого. Відео з архівними фото артистка поділилася на TikTok-сторінці.

Обранцем солістки гурту KAZKA став музикант-початківець Павло Тараненко. Олександра Заріцька поділилася зі своїми підписниками у соцмережі відео, на якому показала, як її бачить коханий — якби вона була місцем, емоцією тощо. Серед іншого співачка показала архівні кадри з подорожей зі своїм бойфрендом та зізналася йому в почуттях.

"Якби я була… Версія від мого хлопця. Кохаю тебе сильно", — підписала відео зірка сцени.

[ + – ] Олександра Заріцька та її бойфренд [ + – ] Олександра Заріцька та її бойфренд

Зазначимо, що раніше 30-річній Олександрі Заріцькій приписували роман з партнером по "Танцях з зірками" Юрієм Мєшковим. Хореограф і сам зізнавався, що знаменитість йому дуже подобається, а вона, в свою чергу, відповідала партнеру взаємністю. Проте офіційно цей роман співачка не підтверджувала.

[ + – ] Олександра Заріцька

Нагадаємо, Олександра Заріцька розповіла, що її будинок у Гостомелі пограбували росіяни.

Також Фокус писав про скандал навколо виступу гурту KAZKA на одній сцені з російськими зірками в Будапешті.