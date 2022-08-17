KAZKA на одному фестивалі з росіянами. Як антивоєнний виступ у Будапешті наближає нашу Перемогу

Гурт KAZKA та її солістка Олександра Заріцька вже понад тиждень у центрі скандалу через те, що вони виступили на фестивалі Sziget, де грали й росіяни.

У чому суть скандалу довкола українського гурту KAZKA? Коли з'ясувалося, що наш гурт виступатиме на найбільшому європейському музичному фестивалі Sziget (з 8 по 15 серпня) в Угорщині, а в ньому заявлено й троє російських виконавців, то вокалістці Олександрі Заріцькій та її колективу українські користувачі мереж почали писати в різкій формі, що необхідно терміново відмовитися від участі.

Як приклад наводили переможців "Євробачення-2022" групу Kalush, які відмовилися приїжджати на чорногорський фест Sea Dance через російську ді-джейку Ніну Кравіц, яка була там заявлена.

Чи багато втратили Kalush? Не думаю, чорногорський фест — локальний захід.

Sziget — інша справа, це всесвітній масштаб, там беруть участь провідні американські й англійські артисти.

Вочевидь, грає роль політика: Угорщина та Чорногорія — давні симпатики Росії. Проте організатори Sziget таки пішли українцям назустріч: дали головну сцену (російських артистів поставили виступати на допоміжній), дозволили повною мірою розгорнути антиросійську агітацію або, я б помітив, провести масштабний антивоєнний перфоманс: під час виступу KAZKA на величезному екрані головної сцени з'явилися написи FREE AZOV, RUSSIA IS A TERRORIST STATE. Разом із гуртом композицію "Плакала" заспівали українські діти-біженці, які зараз перебувають в Угорщині. Це був потужний виступ.

[ + – ] Група КАZКА у Будапешті

Але критика на адресу групи продовжується.

Ось як учора у фейсбуці прокоментував те, що відбувається, музичний директор проєкту KAZKA Андрій Уренов: "Іноді робиш, те, що вважаєш правильним, а не йдеш на поводу в людей, які пишуть щось на кшталт: "Звичайно! Бабки не пахнуть! Ганьба!", бо розумієш, що їм все одно нічого не доведеш (дві доби в дорозі, без гонорару). Думка гурту була одностайною: треба їхати і нагадати на ситому безтурботному фестивалі про нашу війну. Тому що самі, без допомоги Заходу, ми не вирулимо. Тому що люди почали про нас забувати".

І я висловлю свою думку.

Щодо кожного подібного питання — потрібно ухвалювати окреме рішення.

Kalush відмовилися брати участь через росіянку Ніну Кравіц у локальному фесті. Зрештою вони отримали схвальний шум від своїх фанів. Добре? Так. Але Європі від цього — ні спекотно, ні холодно.

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Та сама Кравіц виступила на Sziget. Зауважу: її виступи були скасовані на безлічі фестивалів у Європі — саме через жорсткішу позицію їхніх країн стосовно агресії РФ. Отже, процес-то йде. Але щодо Угорщини — ви самі знаєте половинчастість їхньої позиції стосовно України. Проте організатори дали виступити гурту KAZKA — у повному антивоєнному форматі. І навіть звідси складається враження, що це — наша маленька перемога.

Тому що війна України та Росії триває і на культурному фронті. Це також важлива частина роботи. Виступити в Будапешті поряд зі світовими знаменитостями, такими, як забійні американські рокери Kings of Leon та Arctic Monkeys — це донести до Заходу потрібні для нас меседжі про цю війну. А це, зі свого боку, наближає нашу спільну Перемогу.

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