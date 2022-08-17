KAZKA на одном фестивале с россиянами. Как антивоенное выступление в Будапеште приближает нашу Победу

Группа KAZKA и ее солистка Александра Зарицкая уже больше недели в центре скандала из-за того, что они выступили на фестивале Sziget, где играли и россияне.

В чем суть скандала вокруг украинской группы KAZKA? Когда выяснилось, что наша группа будет выступать на крупнейшем европейском музыкальном фестивале Sziget (с 8 по 15 августа) в Венгрии, а в нем заявлено и трое российских исполнителей, то вокалистке Александре Зарицкой и ее коллективу украинские пользователи сетей стали писать в резкой форме, что нужно срочно отказаться от участия.

В пример приводили победителей "Евровидения-2022" группу Kalush, которые отказались приезжать на черногорский фест Sea Dance из-за российской ди-джейки Нины Кравиц, которая была там заявлена.

Много ли потеряли Kalush? Не думаю, черногорский фест – локальное мероприятие.

Sziget – другое дело, это всемирный масштаб, там принимают участие ведущие американские и английские артисты.

Разумеется, играет роль политика: Венгрия и Черногория – давние симпатики России. Однако организаторы Sziget все-таки пошли украинцам навстречу: дали главную сцену (российских артистов поставили выступать на вспомогательной), позволили в полной мере развернуть антироссийскую агитацию или, я бы заметил, провести масштабный антивоенный перфоманс: во время выступления KAZKA на огромном экране главной сцены появились надписи FREE AZOV, RUSSIA IS A TERRORIST STATE. Вместе с группой композицию "Плакала" спели украинские дети-беженцы, которые сейчас находятся в Венгрии. Это было мощное запоминающееся выступление.

[ + – ] Группа КАZКА в Будапеште

Но критика в адрес группы продолжается.

Вот как вчера в Фейсбуке прокомментировал происходящее музыкальный директор проекта KAZKA Андрей Уренов: "Иногда делаешь, то, что считаешь правильным, а не идешь на поводу у людей, пишущих что-то типа: "Конечно! Бабки не пахнут! Позор!", потому что понимаешь, что им все равно ничего не докажешь (двое суток в пути, без гонорара). Мнение группы было единогласным: нужно ехать и напомнить на сытом беспечном фестивале о нашей войне. Потому что сами, без помощи Запада, мы не вырулим. Потому что люди начали о нас забывать".

И я выскажу свое мнение.

По каждому подобному вопросу – нужно принимать отдельное решение.

Kalush отказались принимать участие из-за россиянки Нины Кравиц в локальном фесте. В результате они получили одобрительный шум от своих фанов. Хорошо? Да. Но Европе от этого – ни жарко, ни холодно.

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Та же Кравиц выступила на Sziget. Замечу: ее выступления были отменены на множестве фестивалей в Европе – именно из-за более жесткой позиции их стран по отношению к агрессии РФ. Так что, процесс-то идет. Но что касается Венгрии – вы сами знаете половинчатость их позиции по отношению к Украине. Однако организаторы дали выступить группе KAZKA – в полном антивоенном формате. И даже отсюда создается впечатление, что это – наша маленькая победа.

Потому что война Украины и России идет и на культурном фронте. Это тоже важная часть работы. Выступить в Будапеште рядом с мировыми знаменитостями, такими, например, как забойные американские рокеры Kings of Leon и Arctic Monkeys — это донести до Запада нужные для нас месседжи об этой войне. А это, в свою очередь, приближает нашу общую Победу.

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